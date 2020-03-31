Hercai'nin Esma'sı Güneş Hayat'ın oğlu da ünlü çıktı! İşte o oyuncu...
Güneş Hayat, 1964 yılında Ankara'da doğmuştur. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda tamamlamıştır. Ankara, Trabzon ve Diyarbakır Devlet Tiyatroları'nda görev yapmış ve halen İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görevine devam etmektedir. ATV ekranlarının başarılı dizisi Hercai'de yer alan Esma anne Güneş Hayat, ünlü oyuncunun annesi olduğu ortaya çıktı. Hercai 2. sezonu ile reytingleri alt üst etmeyi başardı. Cuma günü ekranlara gelen Hercai dizisinin son zamanların kilit ismi haline gelen Aslanbey konağının kalfası Esma izleyici tarafından da merak konusu oldu. Hercai'nin Esma Ana'sı Güneş Hayat'ı araştıranlar başarılı oyuncu hakkında çoğu kişinin bilmediği bir bilgi ile karşılaşıyor.
ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Hercai, cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi haline geldi. Reyyan ve Miran imkansızlarla boğuşan aşkını anlatan Hercai, Aslanbey konağının kalfası Esma Ana'yı canlandıran Güneş Hayat. 56 yaşındaki tecrübeli oyuncu hakkında araştırma yapanlar şaşırtan bir gerçeğe ulaştı. Güneş Hayat'ın oğlu da kendisi gibi oyuncu çıktı. Deniz Gürzumar hem başarılı bir oyuncu hem de rap severlerin yakından tanıdığı bir şarkıcı. Son olarak Ramo dizisi ile izleyici karşısına çıkan Deniz Gürzumar annesi Güneş Hayat ile sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunuyor. İşte Hercai'nin Esma'sının oğlu Deniz Gürzumar ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin anneleri...
İşte Hercai'nin Esma'sının oğlu Deniz Gürzumar ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin anneleri...