Kuruluş Osman'ın yiğit Boran Alp'i Yiğit Uçan'ın güzel eşi Betül bir sosyal medya fenomeni! İşte Yiğit Uçan'ın güzel eşi Betül
İzleyici karşısına çıktığı günden bu yana Kuruluş Osman, ekran klasiklerinden biri haline geldi. Kadrosunda Burak Özçivit, Ragıp Savaş, Yeşim Ceren Bozoğlu, Alma Terziç gibi isimleri bulunduran Kuruluş Osman yeni bölümleriyle ekran başına kilitliyor. Dizinin en çok sevilen isimlerinden biri Yiğit Uçan. Kuruluş Osman'ın Boran'ı Yiğit Uçan hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. Çocuklarını ve eşini sosyal medya hesabından paylaşan Yiğit Uçan'ı eşinin güzelliği herkesi büyülüyor. İşte başta Yiğit Uçan olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.
03.02.2021 09:40
- Son Güncelleme: 03.02.2021 09:40
İlk oyunculuk deneyimini Filinta Bin Yılın Şafağında dizisi ile yaşayan Yiğit Uçan; Mehmetçik Kutlu Zafer, Söz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi yapımlarda rol almıştır. 2012 yılında Betül Uçan ile evlenen Yiğit Uçan'ın bu evliliğinden Ali Doruk isminde bir oğlu bir de Leyla isminde bir kızı vardır.