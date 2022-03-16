Kuruluş Osman’ın Selvi Hatun’u Zehra Yılmaz’ın eski nişanlısı bakın hangi ünlü şarkıcı çıktı! Serdar Özer’in partneri meğer...
Kuruluş Osman'ın Selvi Hatun'u Zehra Yılmaz'ın eski nişanlısı bakın hangi ünlü şarkıcı çıktı! Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisine Selvi Hatun karakteriyle dahil olan Zehra Yılmaz'ın özel hayatı merak konusu oldu. Atv'nin reyting rekortmeni dizisinde Serdar Özer'in canlandırdığı Barkın karakterinin eşine hayat veren Zehra Yılmaz'ın özellikle aşk hayatı merak edildi. Yılmaz'ın ünlü şarkıcı ile bir dönem yüzük taktığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Zehra Yılmaz'ın eski nişanlısı hangi şarkıcı çıktı...
16.03.2022 21:03 - Son Güncelleme: 16.03.2022 21:03
Atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'a Selvi Hatun karakteriyle dahil olan Zehra Yılmaz'ın özel hayatı merak konusu oldu.
Dizisinde Serdar Özer'in canlandırdığı Barkın karakterinin eşine hayat veren Zehra Yılmaz'ın özellikle aşk hayatı merak edilip araştırıldı.
İnternet kullanıcıları, Zehra Yılmaz'ın bir dönem ünlü şarkıcıdan evlilik teklifi aldığını duyunca ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.