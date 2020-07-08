Duygu Özaslan'ın bikinili görüntüsü ortaya çıktı herkes şoke oldu! Böyle photoshop görülmedi! 'Bir kez daha kandırıldık'

Duygu Özaslan photoshop'suz fotoğraflarının ortaya çıkması ile herkesi şoke etti. 20 yaşındaki sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeyi başarırken bir kez daha alay konusu oldu. Son dönemde sıkça gündem olmayı başaran YouTuber Duygu Özaslan, şu sıralar Bodrum'da tatilde. Tatil fotoğraflarını düzenli olarak Instagram'da paylaşan Duygu Özaslan'ın bir magazin haberinde paylaşılan fotoğrafları gündeme bomba gibi düştü.