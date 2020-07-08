Duygu Özaslan'ın bikinili görüntüsü ortaya çıktı herkes şoke oldu! Böyle photoshop görülmedi! 'Bir kez daha kandırıldık'
Duygu Özaslan'ın bikinili fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada TT oldu. Fenomen Duygu Özaslan tatile çıktı. Özaslan'ın havuz keyfi yaparken çekilen fotoğrafları sosyal medyada olay oldu. Kişisel hesabında paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Duygu Özaslan'ın photoshop'suz fotoğraflarına yorum yağdı. 29 yaşındaki Özaslan, kendisini eleştirenlere "Benim kilolu halim bile hepinizden güzel" sözleriyle yanıt verdi. Duygu Özaslan, "Şimdi size sunny side up yapacağım" sözleri ile alay konusu olmuştu. İşte Duygu Özaslan'ın photoshop'suz hali...
Duygu Özaslan photoshop'suz fotoğraflarının ortaya çıkması ile herkesi şoke etti. 20 yaşındaki sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeyi başarırken bir kez daha alay konusu oldu. Son dönemde sıkça gündem olmayı başaran YouTuber Duygu Özaslan, şu sıralar Bodrum'da tatilde. Tatil fotoğraflarını düzenli olarak Instagram'da paylaşan Duygu Özaslan'ın bir magazin haberinde paylaşılan fotoğrafları gündeme bomba gibi düştü.
KİLO ALMASI SORUN DEĞİL...
Bir Twitter kullanıcısı durumu "Olay Duygu Özaslan'ın kilo almış olması değil, olay şuan olduğu halini kabullenip sevmek yerine kendi görmek istediği hali yansıtmak, insanları kandırmak. İnsanlar lanse edilen "mükemmel" vücutları görüp kendini sorguluyor, aç bırakıyor, sağlığını kaybediyor..." diyerek eleştirdi. Bu yoruma beğeni yağdı.