Survivor'dan elenen Sercan Yıldırım hızlı çapkınmış! Sercan'ın eski sevgililerinin arasında Hülya Avşar...
Survivor 2020'de Sercan Yıldırım'ı gördüğümüz ilk sorduğumuz soru 'futbolu bıraktı mı?' oldu. Bursaspor formasıyla yıldızı parladığında Türk futbolu için gelecek vaad eden, bir dönem Galatasaray forması da giyen ancak daha sonra kariyeri aşağı ivme gösteren Sercan Yıldırım'ın kariyerinin gerilemesinde aşk hayatının da payı büyük. Survivor'da bulunan Sercan Yıldırım hakkında aşk dedikoduları adada da durmadı. Survivor'ın genç isimlerinden Nisa Bölükbaşı'dan hoşlanığı iddia edildi. Survivor'da da adı aşk dedikodularında geçen Sercan Yıldırım'ın eski sevgilililerinin listei hayli kabarık. Survivor'dan elenen 30 yaşındaki Sercan Yıldırım sizi çok şaşırtacak.
08.07.2020 09:29
- Son Güncelleme: 08.07.2020 09:29
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