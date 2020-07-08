Haberler Galeri Magazin Survivor'dan elenen Sercan Yıldırım hızlı çapkınmış! Sercan'ın eski sevgililerinin arasında Hülya Avşar...

Survivor'dan elenen Sercan Yıldırım hızlı çapkınmış! Sercan'ın eski sevgililerinin arasında Hülya Avşar...

Survivor 2020'de Sercan Yıldırım'ı gördüğümüz ilk sorduğumuz soru 'futbolu bıraktı mı?' oldu. Bursaspor formasıyla yıldızı parladığında Türk futbolu için gelecek vaad eden, bir dönem Galatasaray forması da giyen ancak daha sonra kariyeri aşağı ivme gösteren Sercan Yıldırım'ın kariyerinin gerilemesinde aşk hayatının da payı büyük. Survivor'da bulunan Sercan Yıldırım hakkında aşk dedikoduları adada da durmadı. Survivor'ın genç isimlerinden Nisa Bölükbaşı'dan hoşlanığı iddia edildi. Survivor'da da adı aşk dedikodularında geçen Sercan Yıldırım'ın eski sevgilililerinin listei hayli kabarık. Survivor'dan elenen 30 yaşındaki Sercan Yıldırım sizi çok şaşırtacak.

08.07.2020 09:29 - Son Güncelleme: 08.07.2020 09:29
Survivor'dan elenen Sercan Yıldırım hızlı çapkınmış! Sercan'ın eski sevgililerinin arasında Hülya Avşar...

Sercan Yıldırım'ın Survivor'dan elenmesinin ardından hakkında pek çok şey merak ediliyor. Patlamasını Bursaspor'un şampiyon olduğu yıl yapan 30 yaşındaki Sercan Yıldırım hızlı çapkınlardan.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor'dan elenen Sercan Yıldırım hızlı çapkınmış! Sercan'ın eski sevgililerinin arasında Hülya Avşar...

Yarışmada adı Nisa Bölükbaşı ile aşk dedikoduların karışan Sercan Yıldırım, günlerce bu konuyla gündeme gelmişti. Özellikle son haftalar Nisa ve Sercan arasındaki yüzleşmeye tanıklık etmişti.

Survivor'dan elenen Sercan Yıldırım hızlı çapkınmış! Sercan'ın eski sevgililerinin arasında Hülya Avşar...

Sercan Yıldırım'ın bir döneme çapkınlıklarıyla adını vurduğu bir gerçek. Eski sevgililer listesinde Hülya Avşar'ın bile adı geçiyor.

İşte başta Sercan Yıldırım olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.

Survivor'dan elenen Sercan Yıldırım hızlı çapkınmış! Sercan'ın eski sevgililerinin arasında Hülya Avşar...

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

Melek Baykal-Zafer Ergin

Survivor'dan elenen Sercan Yıldırım hızlı çapkınmış! Sercan'ın eski sevgililerinin arasında Hülya Avşar...

Seda Sayan-Sinan Engin

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Gönül'ü şarkıcı Zara yeni imajıyla şoke etti! 'Sen esmer güzeliydin...''
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Gönül'ü şarkıcı Zara yeni imajıyla şoke etti! 'Sen esmer güzeliydin...''