Survivor'dan elenen Sercan Yıldırım hızlı çapkınmış! Sercan'ın eski sevgililerinin arasında Hülya Avşar...

Sercan Yıldırım'ın bir döneme çapkınlıklarıyla adını vurduğu bir gerçek. Eski sevgililer listesinde Hülya Avşar'ın bile adı geçiyor.

İşte başta Sercan Yıldırım olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.