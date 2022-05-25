Kuruluş Osman’ın Moğol Komutanı Cebe’si bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Cemil Büyükdöğerli’nin memleketi...
Kuruluş Osman'ın Moğol Komutanı Cebe'si bakın aslen nereli çıktı! Cemil Büyükdöğerli, kadrosunda Burak Özçivit, Özge Törer, Rüzgar Aksoy, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman'a Moğol Komutanı Cebe (Jebe) karakteriyle dahil oldu. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisine 95'inci bölümünde dahil olan Büyükdöğerli'nin hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Kuruluş Osman'da Moğol Komutanı'nı canlandıran ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Cemil Büyükdöğerli aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Cemil Büyükdöğerli'nin memleketi...
25.05.2022 20:50 - Son Güncelleme: 25.05.2022 20:50
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosuna Moğol Komutanı Cebe (Jebe) karakteriyle dahil olan ünlü oyuncu Cemil Büyükdöğerli'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Kuruluş Osman'da Moğol Komutanı'nı canlandıran ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Cemil Büyükdöğerli aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.