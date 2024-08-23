Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’un tatlı telaşı! 3 aylık kızıyla paylaştı: “Bugün içim kıpır kıpır...”

Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakterini canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında meslektaşı Berk Oktay ile dünyaevine girdi. Üç ay önce kızı Mira Milena'yı kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşayan ünlü oyuncudan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Kızıyla yeni bir deneyim yaşamaya hazırlanan Atiksoy, "Bugün içim kıpır kıpır" notuyla heyecanını takipçileriyle paylaştı. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy'un anne-kız paylaşımı...
Son olarak Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakteriyle izleyici karşısına çıkan Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında meslektaşı Berk Oktay ile evlendi.
Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, 3 ay önce Milena adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Zaman zaman sosyal medya hesaplarında minik kızlarıyla pozlarını yayınlayan ünlü çiftten Atiksoy, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.