4 yıl önce evlendiler! Ekşi Elmalar’ın Türkan’ı Songül Öden’in eşi bakın kim çıktı! Kızı Sone Larin’in babası meğer...

Ekşi Elmalar'ın Türkan'ı Songül Öden'in eşi bakın kim çıktı! Şükran Ovalı, Devrim Yakut, Yılmaz Erdoğan, Farah Zeynep Abdullar gibi isimlerin yer aldığı Ekşi Elmalar filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Songül Öden'in hayatı merak konusu oldu. 2 kez nikah masasına oturan ünlü oyuncunun özellikle eşi merak edildi. Bakın Songül Öden'in kızı Sone Larin'in babası kim...