4 yıl önce evlendiler! Ekşi Elmalar’ın Türkan’ı Songül Öden’in eşi bakın kim çıktı! Kızı Sone Larin’in babası meğer...

Ekşi Elmalar'ın Türkan'ı Songül Öden'in eşi bakın kim çıktı! Şükran Ovalı, Devrim Yakut, Yılmaz Erdoğan, Farah Zeynep Abdullar gibi isimlerin yer aldığı Ekşi Elmalar filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Songül Öden'in hayatı merak konusu oldu. 2 kez nikah masasına oturan ünlü oyuncunun özellikle eşi merak edildi. Bakın Songül Öden'in kızı Sone Larin'in babası kim...
Türkan karakterini canlandırdığı Ekşi Elmalar filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Songül Öden'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
SONGÜL ÖDEN KİMDİR?
17 Şubat 1979 tarihinde Diyarbakır'da doğan Songül Öden, Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun oldu.
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı şan eğitimi alan Öden, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda (AST), Ankara Deneme Sahnesi'nde, Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda (1 yıl), Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda (3,5 yıl) ve özel tiyatrolarda görev yaptı.