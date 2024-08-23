Fahriye Evcen leopar desenli mayosuyla paylaşmaya doyamadı! Eşi Burak Özçivit’ten yorum gecikmedi!

Meslektaşı Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yaz tatilinden paylaşımda bulunan Evcen, leopar desenli mayosu ile verdiği pozları art arda takipçilerinin beğenisine sundu. Evcen'e eşi Burak Özçivit'ten ise yorum gecikmedi.