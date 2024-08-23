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Fahriye Evcen leopar desenli mayosuyla paylaşmaya doyamadı! Eşi Burak Özçivit’ten yorum gecikmedi!

Meslektaşı Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yaz tatilinden paylaşımda bulunan Evcen, leopar desenli mayosu ile verdiği pozları art arda takipçilerinin beğenisine sundu. Evcen'e eşi Burak Özçivit'ten ise yorum gecikmedi.

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Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 11:43 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 11:51
Fahriye Evcen leopar desenli mayosuyla paylaşmaya doyamadı! Eşi Burak Özçivit’ten yorum gecikmedi! 1

Çalıkuşu dizisinde tanışan Aşk Sana Benzer filminde ise arkadaşlıkları aşka dönüşen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında dünyaevine girdi.

Fahriye Evcen leopar desenli mayosuyla paylaşmaya doyamadı! Eşi Burak Özçivit’ten yorum gecikmedi! 2

Ünlü çift, 2019 yılında Karan adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. 2023 senesinde Kerem'in dünyaya gelmesiyle ise aynı duyguları ikinci kez tattı.

Fahriye Evcen leopar desenli mayosuyla paylaşmaya doyamadı! Eşi Burak Özçivit’ten yorum gecikmedi! 3

Attıkları her adım hayranları tarafından ilgiyle takip edilen ünlü çift, hem kariyerleri hem de özel hayatlarıyla sık sık adlarından söz ettirdi.

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