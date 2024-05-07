Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’dan karnı burnunda yeni pozlar! Eşi Berk Oktay ile sosyal medyayı salladı

Ünlü çiftten geçen aylarda ise bebk müjdesi geldi. Güzel oyuncu, hakkında çıkan hamilelik haberlerini doğruladı ve Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla kız bebek beklediğini açıkladı.

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Atiksoy, şu ifadeleri kullandı: "Kız bebemiz geliyor. Allah'ım sana şükürler olsun. Sağlıkla, vaktinde kavuşmak nasip olsun. Bir gün kızım olursa annemin, hayatım boyunca ettiği dualar sayesinde olacağını çok iyi biliyordum"