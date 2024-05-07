Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’dan karnı burnunda yeni pozlar! Eşi Berk Oktay ile sosyal medyayı salladı

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterini canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy, Eylül 2022'de meslektaşı Berk Oktay ile dünyaevine girdi. Şimdilerde ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan ikiliden Yıldız Çağrı Atiksoy, karnı burnunda pozlarını Instagram hesabında yayınladı. Eşiyle kamera karşısına geçen ünlü oyuncunun son hali dikkat çekti. İşte o paylaşım...
Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterini canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaşı Berk Oktay ile Eylül 2022'de evlendi.
Ünlü çiftten geçen aylarda ise bebk müjdesi geldi. Güzel oyuncu, hakkında çıkan hamilelik haberlerini doğruladı ve Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla kız bebek beklediğini açıkladı.
Atiksoy, şu ifadeleri kullandı: "Kız bebemiz geliyor. Allah'ım sana şükürler olsun. Sağlıkla, vaktinde kavuşmak nasip olsun. Bir gün kızım olursa annemin, hayatım boyunca ettiği dualar sayesinde olacağını çok iyi biliyordum"