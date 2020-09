Haberler Galeri Magazin Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'ın annesi sosyal medyayı salladı! Annesi görenleri hayran bıraktı

Kuruluş Osman dizisinde Burçin Hatun karakterine hayat veren, 2017 Best Model of The World Aslıhan Karalar son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. Bir dönem sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Aslıhan Karalar bir yanda da sosyal medya paylaşımlarıyla ortalığı sallıyor. Bir süre tatil fotoğraflarıyla beğeni toplayan Aslıhan Karalar annesiyle fotoğraf paylaştı. Annesinin, kızına bile taş çıkartacak genç görüntüsü herkesi kendine hayran bıraktı. İşte Kuruluş Osman ile yıldızı parlayan tescilli güzel Aslıhan Karalar'ın annesi...

