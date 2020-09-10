Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'ın annesi sosyal medyayı salladı! Annesi görenleri hayran bıraktı
Kuruluş Osman dizisinde Burçin Hatun karakterine hayat veren, 2017 Best Model of The World Aslıhan Karalar son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. Bir dönem sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Aslıhan Karalar bir yanda da sosyal medya paylaşımlarıyla ortalığı sallıyor. Bir süre tatil fotoğraflarıyla beğeni toplayan Aslıhan Karalar annesiyle fotoğraf paylaştı. Annesinin, kızına bile taş çıkartacak genç görüntüsü herkesi kendine hayran bıraktı. İşte Kuruluş Osman ile yıldızı parlayan tescilli güzel Aslıhan Karalar'ın annesi...
Sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi çeken Aslıhan Karalar'a beğeni yağıyor. Özellikle son zamanlarda yaptığı tatil paylaşımlarıyla çok konuşulan güzel oyuncusu Aslıhan Karalar sosyal medya paylaşımlarına annesiyle devam etti. Instagram'ının hikaye bölümünde annesiyle fotoğraf paylaşan Aslıhan Karalar'ın annesi genç görüntüsüyle hayran bıraktı. İşte başta Aslıhan Karalar olmak üzere ünlülerin anneleri.