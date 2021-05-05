Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit'in eşi ve yeğeni 'genlerden gelen güzellik' dedirtiyor! Gören dönüp bir daha baktı

Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit'in eşi ve yeğeni 'genlerden gelen güzellik' dedirtiyor! Son dönemin en çok konuşulan isimlerin başında geliyor Fahriye Evcen... 2017 yılında yine kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile evlenen, 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucağına alan Evcen, doğum sonrası son haliyle olay yaratmıştı. 34 yaşındaki güzel oyuncu şimdi de kardeşi ve kızı ile gündeme geldi. Fahriye Evcen'in kız kardeşini görenler 'Genlerden gelen güzellik', 'Çok benziyorsunuz!' gibi yorumlarda bulunurken, yeğeni annesini de geçti. 4 kız kardeş olan Fahriye Evcen'in, ablası Ayşen Evcen'in kızı Rüya ile benzerliği dikkat çekti. İşte Fahriye Evcen'in ikizi gibi görünen yeğeni ve kardeşi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin aileleri...

05.05.2021 09:05 - Son Güncelleme: 05.05.2021 09:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





