Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit'in eşi ve yeğeni 'genlerden gelen güzellik' dedirtiyor! Gören dönüp bir daha baktı
Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit'in eşi ve yeğeni 'genlerden gelen güzellik' dedirtiyor! Son dönemin en çok konuşulan isimlerin başında geliyor Fahriye Evcen... 2017 yılında yine kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile evlenen, 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucağına alan Evcen, doğum sonrası son haliyle olay yaratmıştı. 34 yaşındaki güzel oyuncu şimdi de kardeşi ve kızı ile gündeme geldi. Fahriye Evcen'in kız kardeşini görenler 'Genlerden gelen güzellik', 'Çok benziyorsunuz!' gibi yorumlarda bulunurken, yeğeni annesini de geçti. 4 kız kardeş olan Fahriye Evcen'in, ablası Ayşen Evcen'in kızı Rüya ile benzerliği dikkat çekti. İşte Fahriye Evcen'in ikizi gibi görünen yeğeni ve kardeşi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin aileleri...
Magazin dünyasının yakından takip ettiği ünlü çiftler arasında yer alan Özçivit ailesi, attığı her adımla gündem oluyor... Gerek özel hayatları gerek yer aldıkları projelerle adından söz ettiren çift 2019 yılında ilk çocuklar Karan'ı kucaklarına aldı. Anne Fahriye Evcen ise şu sıralar sosyal medya gündeminden düşmüyor.
FAHRİYE EVCEN KİMDİR, NERELİ?
Fahriye Evcen, 4 Haziran 1986 yılında Almanya, Solingen'de dünyaya geldi. Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Necla karakteri ile ünlü olan Evcen'in keşfedilme hikayesi ise oldukça ilginç! Yedi yaşında iken Alman Neo-Naziler Solingen şehrinde Türklerin yaşadığı evleri yakmaya başlayınca, Evcen'in ailesi dikkat çekmemek için evlerinin ışıklarını hep kapalı tuttu.