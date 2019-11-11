Recep İvedik 6 boykotu tuttu! Şahan Gökbakar Recep İvedik 6 ile gişede çakıldı!

'Recep İvedik 5'i ilk üç günde 1 milyon 890 bin kişi izlemişti. Bu da 'Recep İvedik 5'e göre yüzde 40 azalma demek. Üstelik serinin son filminin gösterildiği lokasyon sayısı 24 arttı. Daha da kötüsü 'Recep İvedik 6', serinin en kötü açılış yapan ikinci filmi oldu. En düşük açılış; 791 bin seyirciyle 22 Şubat 2008 tarihinde vizyona giren ilk 'Recep İvedik' filmine aitti. Ama ilk filmin; rekorlar kıran serinin seyirciyle tanıştığı film olduğu hesaba katılırsa, 'Recep İvedik 6' için serinin en kötü açılış yapan filmi demek hata olmaz.