Recep İvedik 6 boykotu tuttu! Şahan Gökbakar Recep İvedik 6 ile gişede çakıldı!
Recep İvedik 6 gişede %40 eridi.Recep İvedik 6 filminin çekimleri sırasında Muğla'daki Longoz ormanlarını çöplüğe çeviren Şahan Gökbakar sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Kaz Dağları söz konusu olunca veryansın eden Şahan Gökbakar'ın gözü yaşlı anneleri görmezden gelmesi ve Barış Pınarı Harekatı'na destek vermeyerek ülkesini yok saymasına halk sessiz kalmadı. #cemyılmazfilminegitmiyorum başlıklı hashtag Şahan Gökbakar için de açıldı. GÜNAYDIN'dan Mevlüt Tezel köşesine taşıdığı Recep İvedik 6 filmi ve Şahan Gökbakar için "Şahan Gökbakar, boykotla ilgili "Leş kargaları saldırmaya başladı..." açıklamasını yaparak benzine ateş döktü!" dedi. Mevlüt Tezel Recep İvedik 6 filminin ilk üç günlük gişesi için yazısında "Gişenin yüzde 40 azalmasında en büyük faktör, Şahan'a karşı sosyal medyada başlatılan boykot oldu. Gişe yüzde 10-20 azalsaydı, 'Bilet fiyatları yüksekti, seri izleyicide bıkkınlık yarattı' diyebilirdik. Düşük gişede bu faktörler de etkili oldu ama yüzde 40'lık erimenin tek bir açıklaması olabilir: Boykot etkili oldu!" sözlerine yer verdi. İşte Mevlüt Tezel'in 'Recep İvedik'in gişesi %40 düştü' başlıklı yazısı...
8 Kasım'da vizyona giren Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Recep İvedik 6 gişede %40 eridi. 'Recep İvedik 5'e göre gişede büyük erime var. Recep İvedik 6'nın fragmanı yayınlanması ile birlikte birçok farklı kesimden film için boykot çağrısı yapılmıştı. Şahan Gökbakar aleyhinde milli meselelere duyarsızlık gösterdiği gerekçesiyle bir 'izlememe' kampanyası başlatılmıştı.
GÜNAYDIN'dan Mevlüt Tezel köşesine taşıdığı Recep İvedik 6 filmi ve Şahan Gökbakar için "Şahan Gökbakar, boykotla ilgili "Leş kargaları saldırmaya başladı..." açıklamasını yaparak benzine ateş döktü!" dedi. Mevlüt Tezel Recep İvedik 6 filminin ilk üç günlük gişesi için yazısında "Gişenin yüzde 40 azalmasında en büyük faktör, Şahan'a karşı sosyal medyada başlatılan boykot oldu. Gişe yüzde 10-20 azalsaydı, 'Bilet fiyatları yüksekti, seri izleyicide bıkkınlık yarattı' diyebilirdik. Düşük gişede bu faktörler de etkili oldu ama yüzde 40'lık erimenin tek bir açıklaması olabilir: Boykot etkili oldu!" sözlerine yer verdi. İşte Mevlüt Tezel'in 'Recep İvedilk'in gişesi %40 düştü' başlıklı yazısı...
Dün bazı sinema salon sahiplerini aradım, aldığım bilgiler şu yönde: Film beklenen ilgiyi görmedi, hatta 'Recep İvedik 5'e göre gişede büyük erime var. Filmin ilk iki gününün rakamını öğrendim, pazar günkü tahmini gişeyi de hesaba katarsak 'Recep İvedik 6'; ilk üç günde 950 bin-1 milyon arasında kişi tarafından izlenmiş olacak.
'Recep İvedik 5'i ilk üç günde 1 milyon 890 bin kişi izlemişti. Bu da 'Recep İvedik 5'e göre yüzde 40 azalma demek. Üstelik serinin son filminin gösterildiği lokasyon sayısı 24 arttı. Daha da kötüsü 'Recep İvedik 6', serinin en kötü açılış yapan ikinci filmi oldu. En düşük açılış; 791 bin seyirciyle 22 Şubat 2008 tarihinde vizyona giren ilk 'Recep İvedik' filmine aitti. Ama ilk filmin; rekorlar kıran serinin seyirciyle tanıştığı film olduğu hesaba katılırsa, 'Recep İvedik 6' için serinin en kötü açılış yapan filmi demek hata olmaz.