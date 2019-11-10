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Edis'i görenler şoke oldu! Ünlü şarkıcı Edis Görgülü yeni tarzıyla bakın kime benzetildi

Edis Görgülü, yeni tarzıyla Twitter'da TT oldu. 28 yaşındaki şarkıcı Edis Görgülü saçlarını sayıya boyattı. Son günlerde haciz haberleri ile gündeme gelen Edis, yeni tarzını Instagram hesabından hayranlarının beğenisine sundu. Kısa sürede günün en çok konuşulan isimlerinden olan şarkıcı, dünyaca ünlü Kanadalı pop şarkıcı Justin Bieber'e benzetildi.

10.11.2019 17:09 - Son Güncelleme: 10.11.2019 17:09
Edis'i görenler şoke oldu! Ünlü şarkıcı Edis Görgülü yeni tarzıyla bakın kime benzetildi

Edis Görgülü Instagram hesabından yeni tarzını takipçilerinin beğenisine sundu. Bir dergi için objektif karşısına geçen genç şarkıcı Edis, saçlarını sayıya boyattı. 28 yaşındaki Edis'i görenler Justin Bieber'a benzetti. İşte birbirine ikiz kadar benzeyen ünlüler...

Edis'i görenler şoke oldu! Ünlü şarkıcı Edis Görgülü yeni tarzıyla bakın kime benzetildi

Javier Bardem - Jeffery Dean Morgan

Edis'i görenler şoke oldu! Ünlü şarkıcı Edis Görgülü yeni tarzıyla bakın kime benzetildi

Burcu Biricik - Rosamund Pike

Edis'i görenler şoke oldu! Ünlü şarkıcı Edis Görgülü yeni tarzıyla bakın kime benzetildi

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Edis'i görenler şoke oldu! Ünlü şarkıcı Edis Görgülü yeni tarzıyla bakın kime benzetildi

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