Edis'i görenler şoke oldu! Ünlü şarkıcı Edis Görgülü yeni tarzıyla bakın kime benzetildi

Edis Görgülü Instagram hesabından yeni tarzını takipçilerinin beğenisine sundu. Bir dergi için objektif karşısına geçen genç şarkıcı Edis, saçlarını sayıya boyattı. 28 yaşındaki Edis'i görenler Justin Bieber'a benzetti. İşte birbirine ikiz kadar benzeyen ünlüler...