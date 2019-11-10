Edis'i görenler şoke oldu! Ünlü şarkıcı Edis Görgülü yeni tarzıyla bakın kime benzetildi
Edis Görgülü, yeni tarzıyla Twitter'da TT oldu. 28 yaşındaki şarkıcı Edis Görgülü saçlarını sayıya boyattı. Son günlerde haciz haberleri ile gündeme gelen Edis, yeni tarzını Instagram hesabından hayranlarının beğenisine sundu. Kısa sürede günün en çok konuşulan isimlerinden olan şarkıcı, dünyaca ünlü Kanadalı pop şarkıcı Justin Bieber'e benzetildi.
10.11.2019 17:09
- Son Güncelleme: 10.11.2019 17:09
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