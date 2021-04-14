Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in baldızı Karan paylaşımıyla yıktı geçti! İşte Fahriye Evcen'in kız kardeşiyle benzerliği...
Fahriye Evcen son dönemin en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. 2017 yılında yine kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile evlenen, 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen, doğum sonrası son haliyle olay yaratmıştı. 34 yaşındaki güzel oyuncu şimdi de kardeşi ile gündem. Fahriye Evcen'in magazin dünyasından uzak ancak sosyal medyayla hayli yakın ilişkileri olan kardeşi Ayşen, minik Karan'ın doğum gününü yaptığı bir paylaşımla kutladı. Fahriye Evcen'in kız kardeşini görenler 'Güzellik genetik', 'Çok benziyorsunuz!', 'Abla Fahriye'den güzel' gibi yorumlar yaptı. İşte Fahriye Evcen ve diğer ünlülerin kardeşleri...
14.04.2021 09:26
- Son Güncelleme: 14.04.2021 09:26
Sosyal medyada paylaştığı sıfır makyaj fotoğraflarla herkesin beğenisini kazanan Fahriye Evcen hakkında araştırma yapanlar kardeşlerini görünce şaştı kaldı. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in sevimli çocukları Karan'ın doğum gününü yaptığı bir paylaşımla kutlayan Ayşen Evcen'in güzelliği hayran bıraktı. İşte başta Fahriye Evcen'in 'Yok böyle benzerlik' dedirtecek kardeşleri ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri...