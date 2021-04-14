Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in baldızı Karan paylaşımıyla yıktı geçti! İşte Fahriye Evcen'in kız kardeşiyle benzerliği...

Sosyal medyada paylaştığı sıfır makyaj fotoğraflarla herkesin beğenisini kazanan Fahriye Evcen hakkında araştırma yapanlar kardeşlerini görünce şaştı kaldı. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in sevimli çocukları Karan'ın doğum gününü yaptığı bir paylaşımla kutlayan Ayşen Evcen'in güzelliği hayran bıraktı. İşte başta Fahriye Evcen'in 'Yok böyle benzerlik' dedirtecek kardeşleri ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri...