Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'e bomba partner! Malhun Hatun Aslıhan Karalar kimdir?

Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakterine hayat verecek oyuncu belli oldu. Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakterini Aslıhan Karalar canlandıracak. Malhun Hatun gerçekte Osman Gazi'nin ilk eşidir.

Annesi Çanakkale, babası ise Ankaralı olan Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde doğdu. Küçük yaşlarda piyona ve bale eğitimi aldı. Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nde okudu. Ortaokulda Fransızca öğrenmeye başlayan Aslıhan Karalar, Londra King's College'da işletme eğitimini sürdürüyor. 2017 Best Model of The World birincisi Aslıhan Karalar, Hakan Sabancı ile yaşadığı beraberlikte magazin sayfalarına konu olmuştu.