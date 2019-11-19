Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'e bomba partner! Malhun Hatun Aslıhan Karalar kimdir?
Diriliş Ertuğrul dizisinin devam serisi olacak olan Kuruluş Osman yarın ATV ekranlarında başlıyor. Bu bağlamda oyuncular ise araştırılmaya başlandı. Dizinin başrolüne Burak Özçivit olacak. Kuruluş Osman dizisinde Burak Özçivit'e eşlik edecek oyuncu belli oldu. Dizide Osman Gazi'nin eli Malhun Hatun'a Aslıhan Karalar hayat verecek.
Peki Aslıhan Karalar Diriliş Osman dizisinde hangi rolü oynayacak? 1999 senesinde dünyaya gelen Aslıhan Karalar aslen Ankara'lıdır. Ankara Bilkent Uluslararası Labaratuvar Lisesi mezunu olan Karalar Elektrik ve elektronik mühendisleridir.
Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakterine hayat verecek oyuncu belli oldu. Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakterini Aslıhan Karalar canlandıracak. Malhun Hatun gerçekte Osman Gazi'nin ilk eşidir.
Annesi Çanakkale, babası ise Ankaralı olan Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde doğdu. Küçük yaşlarda piyona ve bale eğitimi aldı. Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nde okudu. Ortaokulda Fransızca öğrenmeye başlayan Aslıhan Karalar, Londra King's College'da işletme eğitimini sürdürüyor. 2017 Best Model of The World birincisi Aslıhan Karalar, Hakan Sabancı ile yaşadığı beraberlikte magazin sayfalarına konu olmuştu.