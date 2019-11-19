Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'e bomba partner! Malhun Hatun Aslıhan Karalar kimdir?

Diriliş Ertuğrul dizisinin devam serisi olacak olan Kuruluş Osman yarın ATV ekranlarında başlıyor. Bu bağlamda oyuncular ise araştırılmaya başlandı. Dizinin başrolüne Burak Özçivit olacak. Kuruluş Osman dizisinde Burak Özçivit'e eşlik edecek oyuncu belli oldu. Dizide Osman Gazi'nin eli Malhun Hatun'a Aslıhan Karalar hayat verecek.

Peki Aslıhan Karalar Diriliş Osman dizisinde hangi rolü oynayacak? 1999 senesinde dünyaya gelen Aslıhan Karalar aslen Ankara'lıdır. Ankara Bilkent Uluslararası Labaratuvar Lisesi mezunu olan Karalar Elektrik ve elektronik mühendisleridir.

19.11.2019 11:48 - Son Güncelleme: 19.11.2019 11:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





