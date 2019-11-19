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Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'e bomba partner! Malhun Hatun Aslıhan Karalar kimdir?

Diriliş Ertuğrul dizisinin devam serisi olacak olan Kuruluş Osman yarın ATV ekranlarında başlıyor. Bu bağlamda oyuncular ise araştırılmaya başlandı. Dizinin başrolüne Burak Özçivit olacak. Kuruluş Osman dizisinde Burak Özçivit'e eşlik edecek oyuncu belli oldu. Dizide Osman Gazi'nin eli Malhun Hatun'a Aslıhan Karalar hayat verecek.
Peki Aslıhan Karalar Diriliş Osman dizisinde hangi rolü oynayacak? 1999 senesinde dünyaya gelen Aslıhan Karalar aslen Ankara'lıdır. Ankara Bilkent Uluslararası Labaratuvar Lisesi mezunu olan Karalar Elektrik ve elektronik mühendisleridir.

19.11.2019 11:48 - Son Güncelleme: 19.11.2019 11:54
Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'e bomba partner! Malhun Hatun Aslıhan Karalar kimdir?

Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakterine hayat verecek oyuncu belli oldu. Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakterini Aslıhan Karalar canlandıracak. Malhun Hatun gerçekte Osman Gazi'nin ilk eşidir.

Annesi Çanakkale, babası ise Ankaralı olan Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde doğdu. Küçük yaşlarda piyona ve bale eğitimi aldı. Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nde okudu. Ortaokulda Fransızca öğrenmeye başlayan Aslıhan Karalar, Londra King's College'da işletme eğitimini sürdürüyor. 2017 Best Model of The World birincisi Aslıhan Karalar, Hakan Sabancı ile yaşadığı beraberlikte magazin sayfalarına konu olmuştu.

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'e bomba partner! Malhun Hatun Aslıhan Karalar kimdir?

MALHUN HATUN KİMDİR?

Osman Gazi'nin ilk eşi olan Malhun Hatun 1280 yılında evlenmiştir. Malhun Hatun ile Osman Gazi'nin evliliği siyasi bir etkiye sahiptir. Malhun Hatun, Anadolu Selçuklu Devleti'nin Veziri Ömer Abdülaziz Bey'in kızıdır.

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'e bomba partner! Malhun Hatun Aslıhan Karalar kimdir?

Osman Gazi bu evlilikle siyasi bir bağlantı kurmuştur. Osman Gazi ile Malhun Hatun'un evliliğinden Orhan Gazi doğmuştur.

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'e bomba partner! Malhun Hatun Aslıhan Karalar kimdir?

Osman Gazi, Malhun Hatun ile 9 yıl kadar evli kaldıktan sona yeni bir evlilik daha yapmıştır. Rabi Bala ile evlenen Osman Gazi, bu evlilikle beyliğini daha da ileri taşımıştır.

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'e bomba partner! Malhun Hatun Aslıhan Karalar kimdir?

Dün akşam Kuruluş Osman dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı saat 20.40'da ATV ekranlarında yayınlandı. İzleyiciler aynı zamanda Kuruluş Osman dizisinde hangi oyuncuların yer alacağını araştırıyor. Kuruluş Osman bomba gibi karakterlere geliyor.

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