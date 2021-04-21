RAMAZAN İMSAKİYE
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Kuruluş Osman'da Aksakallılar'ın reisi Cüneyt Arkın’dan haber var! Kaan Cüreklibatur açıkladı! İşte Yeşilçam yıldızının sağlık durumu

Kuruluş Osman'da Aksakallılar'ın reisi Cüneyt Arkın'dan haber var! Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Aksakallılar'ın reisini canlandıran Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çekiyor. Eşi Betül Cüreklibatur ile mutlu bir evlilik sürdüren usta oyuncu, ailesiyle yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Hayranları tarafından ilgiyle takip edilen Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatur ise babası hakkında açıklamalarda bulundu. Eşi Aslı Cüreklibatır ve çocuklarıyla Etiler'de görüntülenen Kaan Cüreklibatur, usta oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte Yeşilçam'ın yıldızı Cüneyt Arkın'ın sağlık durumu…

21.04.2021 14:36 - Son Güncelleme: 21.04.2021 14:36
Kuruluş Osman'da Aksakallılar'ın reisi Cüneyt Arkın’dan haber var! Kaan Cüreklibatur açıkladı! İşte Yeşilçam yıldızının sağlık durumu

Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatur, eşi Aslı Cüreklibatır ve çocuklarıyla Etiler'de kameralara yansıdı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Kaan Cüreklibatur, babası Cüneyt Arkın hakkında konuştu.

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Kuruluş Osman'da Aksakallılar'ın reisi Cüneyt Arkın’dan haber var! Kaan Cüreklibatur açıkladı! İşte Yeşilçam yıldızının sağlık durumu

"Hava almaya çıktık şimdi, evimize gidiyoruz" diyen Kaan Cüreklibatur, 83 yaşındaki babası Cüneyt Arkın hakkındaki sorulara cevap verdi. Cüreklibatur, "Babamın maşallahı var, koronavirüs pandemisi nedeniyle fazla görüşemiyoruz ama maşallah babam iyi" şeklinde konuştu.

Kuruluş Osman'da Aksakallılar'ın reisi Cüneyt Arkın’dan haber var! Kaan Cüreklibatur açıkladı! İşte Yeşilçam yıldızının sağlık durumu

SEVENLERİYLE ETKİLEŞİM HALİNDE!
Kuruluş Osman dizisiyle televizyon izleyicisiyle buluşan Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da sevenleriyle etkileşim kurmayı ihmal etmiyor. Ünlü oyuncunun özellikle ailesiyle birlikte yaptığı paylaşımlar büyük beğeni topluyor.

Kuruluş Osman'da Aksakallılar'ın reisi Cüneyt Arkın’dan haber var! Kaan Cüreklibatur açıkladı! İşte Yeşilçam yıldızının sağlık durumu

Cüneyt Arkın, eşi Betül Arkın'a olan aşkını ve dünyada yalnızca onu kaybetmekten korktuğunu anlatan bir paylaşımla bulunmuştu. 83 yaşındaki oyuncu, eşiyle olan pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor. Arkın "Benim cennetim, bebeğim" dediği eşi Betül Hanım'a duyduğu aşkı kimi zaman röportajlarında kimi zaman da sosyal medya paylaşımlarında dile getiriyor.

Kuruluş Osman'da Aksakallılar'ın reisi Cüneyt Arkın’dan haber var! Kaan Cüreklibatur açıkladı! İşte Yeşilçam yıldızının sağlık durumu

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımda da eşine olan büyük aşkını ifade ediyordu. "Hiçbir şeyden korkmadığım kadar eşimi kaybetmekten korkuyorum. Karımı, canımı, bebeğimi, Betül'ümü kaybettiğim an ben de yok olurum." diyen oyuncuya sosyal medyada, "Ne kadar güzel hala göz göze, diz dize olmak. Allah size upuzun, el ele bir ömür nasip etsin. Güzel sevmek gerek tıpkı sizler gibi.. Örneksiniz bizlere..." yorumları yapıldı.