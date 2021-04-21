Kuruluş Osman'da Aksakallılar'ın reisi Cüneyt Arkın’dan haber var! Kaan Cüreklibatur açıkladı! İşte Yeşilçam yıldızının sağlık durumu

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımda da eşine olan büyük aşkını ifade ediyordu. "Hiçbir şeyden korkmadığım kadar eşimi kaybetmekten korkuyorum. Karımı, canımı, bebeğimi, Betül'ümü kaybettiğim an ben de yok olurum." diyen oyuncuya sosyal medyada, "Ne kadar güzel hala göz göze, diz dize olmak. Allah size upuzun, el ele bir ömür nasip etsin. Güzel sevmek gerek tıpkı sizler gibi.. Örneksiniz bizlere..." yorumları yapıldı.