Kuruluş Osman'da Aksakallılar'ın reisi Cüneyt Arkın’dan haber var! Kaan Cüreklibatur açıkladı! İşte Yeşilçam yıldızının sağlık durumu
Kuruluş Osman'da Aksakallılar'ın reisi Cüneyt Arkın'dan haber var! Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Aksakallılar'ın reisini canlandıran Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çekiyor. Eşi Betül Cüreklibatur ile mutlu bir evlilik sürdüren usta oyuncu, ailesiyle yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Hayranları tarafından ilgiyle takip edilen Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatur ise babası hakkında açıklamalarda bulundu. Eşi Aslı Cüreklibatır ve çocuklarıyla Etiler'de görüntülenen Kaan Cüreklibatur, usta oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte Yeşilçam'ın yıldızı Cüneyt Arkın'ın sağlık durumu…
Cüneyt Arkın, eşi Betül Arkın'a olan aşkını ve dünyada yalnızca onu kaybetmekten korktuğunu anlatan bir paylaşımla bulunmuştu. 83 yaşındaki oyuncu, eşiyle olan pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor. Arkın "Benim cennetim, bebeğim" dediği eşi Betül Hanım'a duyduğu aşkı kimi zaman röportajlarında kimi zaman da sosyal medya paylaşımlarında dile getiriyor.
Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımda da eşine olan büyük aşkını ifade ediyordu. "Hiçbir şeyden korkmadığım kadar eşimi kaybetmekten korkuyorum. Karımı, canımı, bebeğimi, Betül'ümü kaybettiğim an ben de yok olurum." diyen oyuncuya sosyal medyada, "Ne kadar güzel hala göz göze, diz dize olmak. Allah size upuzun, el ele bir ömür nasip etsin. Güzel sevmek gerek tıpkı sizler gibi.. Örneksiniz bizlere..." yorumları yapıldı.