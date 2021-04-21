SON DAKİKA: Koronavirüse yakalanan Burak Sergen'in eski eşi açıkladı! "Yoğun bakımdayken entübe edildi"

NİŞANLISI: CORONA TESTLERİ NEGATİF

Burak Sergen'in Instagram hesabından yapılan paylaşımda, iki koronavirüs testi sonucunun da negatif çıktığı, akciğerlerinde enfeksiyon olduğu belirtilmişti.Usta oyuncunun nişanlısı Nihan Ünsal ise "Kendisinin durumunda bir değişiklik yok, stabil. Yeniden yapılan corona testleri negatif çıktı. Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.