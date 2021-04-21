RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: Koronavirüse yakalanan Burak Sergen'in eski eşi açıkladı! "Yoğun bakımdayken entübe edildi"

Son dakika... Koronavirüse yakalanan Burak Sergen'in sağlık durumu hakkında eski eşi Işıl Sergen'den açıklama geldi. Son olarak Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Haluk karakteri ile ekranlarda boy gösteren usta oyuncu geçtiğimiz haftadan bu yana koronavirüsle mücadele ediyordu. Son dakika haberine göre Burak Sergen entübe edildi.

21.04.2021 14:33 - Son Güncelleme: 21.04.2021 14:48
SON DAKİKA: Koronavirüse yakalanan Burak Sergen'in eski eşi açıkladı! Yoğun bakımdayken entübe edildi

Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama eski eşinden geldi. Yakın arkadaşı Zafer Kayaokay önceki gün yaptığı açıklamada, "Burak Sergen'in tedavisi hala yoğun bakımda devam ediyor. Durumu ciddiyetini koruyor. Fakat olumsuz bir durum gerçekleşmedi" demişti.

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SON DAKİKA: Koronavirüse yakalanan Burak Sergen'in eski eşi açıkladı! Yoğun bakımdayken entübe edildi

ESKİ EŞİ BİLGİ VERDİ
Burak Sergen, eski eşi Işıl Sergen'in kendi soyadını kullanmaması için dava açmıştı. Sergen'in davalık olduğu eski eşi, ünlü oyuncunun son durumuna dair bilgi verdi. Işıl Sergen paylaşımında "Hastaneden son aldığımız bilgi doğrultusunda Burak, bilinci açıkken kendisinin de bilgilendirilmesi sonucunda daha iyi solunuma ulaşabilmesi adına entübe edilmiştir" dedi.

SON DAKİKA: Koronavirüse yakalanan Burak Sergen'in eski eşi açıkladı! Yoğun bakımdayken entübe edildi

1 HAFTA ÖNCE YAKALANDI

1 hafta önce evinde fenalaşan Burak Sergen hastaneye kaldırılmıştı. Solunum güçlüğü çeken 60 yaşındaki sanatçı, yoğun bakıma alınmıştı.

SON DAKİKA: Koronavirüse yakalanan Burak Sergen'in eski eşi açıkladı! Yoğun bakımdayken entübe edildi

NİŞANLISI: CORONA TESTLERİ NEGATİF
Burak Sergen'in Instagram hesabından yapılan paylaşımda, iki koronavirüs testi sonucunun da negatif çıktığı, akciğerlerinde enfeksiyon olduğu belirtilmişti.Usta oyuncunun nişanlısı Nihan Ünsal ise "Kendisinin durumunda bir değişiklik yok, stabil. Yeniden yapılan corona testleri negatif çıktı. Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

SON DAKİKA: Koronavirüse yakalanan Burak Sergen'in eski eşi açıkladı! Yoğun bakımdayken entübe edildi

MEDYAPIM: CORONA NEDENİYLE YOĞUN BAKIMDA
Tedavisi devam eden Burak Sergen'in sağlık durumuyla ilgili son bilgi, rol aldığı 'Sadakatsiz' dizisinin yapım şirketi MedYapım'dan gelmişti.