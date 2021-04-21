Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i evleniyor! Voleybolcu sevgilisiyle gerçek hayatta evlilik arifesinde olan Polen Emre...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i evleniyor! Voleybolcu sevgilisiyle gerçek hayatta evlilik arifesinde olan Polen Emre, Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Fadik karakteri ile izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Merakla beklenen BZÇ 93. bölümde Fadik muradına eriyor. Hanımağa Züleyha, 'düğünsüz olmaz' diyerek hazırladığı sürprizle yeni bölüme damga vuracak. Sevilen dizinin dikkat çeken oyuncularından olan Polen Emre, gerçek hayatta da aşkı buldu. Geçtiğimiz temmuz ayında voleybolcu sevgilisinden romantik bir evlilik teklifi alan Polen Emre sosyal medya gündeminde... İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'inin gerçek hayattaki sevgilisi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

21.04.2021 13:51 - Son Güncelleme: 21.04.2021 14:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





