RAMAZAN İMSAKİYE
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Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i evleniyor! Voleybolcu sevgilisiyle gerçek hayatta evlilik arifesinde olan Polen Emre...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i evleniyor! Voleybolcu sevgilisiyle gerçek hayatta evlilik arifesinde olan Polen Emre, Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Fadik karakteri ile izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Merakla beklenen BZÇ 93. bölümde Fadik muradına eriyor. Hanımağa Züleyha, 'düğünsüz olmaz' diyerek hazırladığı sürprizle yeni bölüme damga vuracak. Sevilen dizinin dikkat çeken oyuncularından olan Polen Emre, gerçek hayatta da aşkı buldu. Geçtiğimiz temmuz ayında voleybolcu sevgilisinden romantik bir evlilik teklifi alan Polen Emre sosyal medya gündeminde... İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'inin gerçek hayattaki sevgilisi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

21.04.2021 13:51 - Son Güncelleme: 21.04.2021 14:10
Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i evleniyor! Voleybolcu sevgilisiyle gerek hayatta evlilik arifesinde olan Polen Emre...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN FADİK'İ EVLENİYOR!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova 93. bölümünde konakta düğün telaşı var!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i evleniyor! Voleybolcu sevgilisiyle gerek hayatta evlilik arifesinde olan Polen Emre...

FADİK MURADINA ERDİ!

Kağıtları askıya çıkınca, Fadik ve Raşit daha fazla beklemek istemedi. Kimseye haber vermeden giyinip kuşanıp, belediyeye gidip, nikahlarını kıydırırdılar. Hatta çarşıda romantik bir yürüyüş de yaptılar! Ama Hanımağa Fadik'i düğünsüz evlendirmem dedi elbette! Züleyha ve tüm konak elbirliğiyle akşama düğün hazırladılar!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i evleniyor! Voleybolcu sevgilisiyle gerek hayatta evlilik arifesinde olan Polen Emre...

Fadik, telli duvaklı, davullu zurnalı bir düğün ile gelin edildi! Ancak düğünün sonunda, kabak yine Raşit'in başına patladı! Herkese büyük şok yaşatan bir misafir geldi!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i evleniyor! Voleybolcu sevgilisiyle gerek hayatta evlilik arifesinde olan Polen Emre...

93. bölüm fragmanıyla gündeme gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisi oyuncusu Polen Emre, Instagram paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i evleniyor! Voleybolcu sevgilisiyle gerek hayatta evlilik arifesinde olan Polen Emre...

Geçtiğimiz temmuz ayında voleybolcu sevgilisinden romantik bir evlilik taklifi alan Polen Emre sosyal medya gündeminde...