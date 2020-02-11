Süper model Adriana Lima'nın Instagram fotoğrafı olay oldu! Sen neymişsin öyle
Süper model Adriana Lima'nın Instagram fotoğrafı olay oldu! Sen neymişsin öyle... Adriana Lima, yaşadığı aşklar ve eski haliyle magazin gündeminden düşmüyor. 38 yaşındaki süper model Lima, Türk Yazar Metin Hara'dan ayrıldıktan 5 ay sonra yine Türk olan bir iş adamı Emir Uyar ile görüntülenmiş ve bu aşk magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Emir Uyar'ın annesi Sevim Uyar ile tanışması beklenirken Sevim Uyar'ın bu ilişkiyi onaylamadığı iddia edilmişti. Ve beklenen oldu. İkilinin birlikteliği uzun sürmedi ve Adriana Lima bir Türk sevgiliyi daha geride bıraktı. Emir Uyar ile ayrıldıktan sonra adı kimseyle anılmayan Lima'nın attığı her adım olay oluyor. Çocukluk fotoğrafını gören Adriala Lima hayranları hayatının şokunu yaşadı. İşte Adriana Lima ve diğer ünlü isimlerin çocukluk halleri...
Adriana Lima'nın ortaya çıkan görüntüsü herkesi şok etti. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Adriana Lima'nın çocukluk halini görenler şaşırdı. İşte Adriana Lima ve diğer ünlülerin çocukluk halleri... Adriana Francesca Lima, 12 Haziran 1981'de Brezilya'da Salvador, Bahia'da düşük gelirli ve dindar bir ailede dünyaya geldi. 13 yaşında, yerel bir mağazada alışveriş yaparken keşfedilen Amerikan yerlisi, Afrika, Brezilya ve İsviçre kökenli Lima, 15 yaşındayken Ford Supermodel of Brazil Model Search yarışmasında 1. seçildi.