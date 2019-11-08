Meltem Miraloğlu hırsızlık yapıp intihar etti! Kendisinden 48 yaş büyük adamla evlenen Miraloğlu hakkında şok gerçek
Hayat Devam Ediyor dizisi ile tanınan 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu ile kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick'in evliliği magazin gündemine bomba gibi düşerken, ortaya çıkan gerçekler herkesi şoke etmeye devam ediyor. Her gün yeni bir itiraf ile adından söz ettiren Meltem Miraloğlu bu kez intihar ve hırsızlık konuları ile gündeme geldi. Ses sanatçısı Onur Akay, Meltem Miraloğlu'nun evlenmeden önceki sevgilisinden dayak yediği iddialarının doğru olmadığını, o dönemde alkol sorunlarından dolayı Miraloğlu'nun kıskançlık krizine girerek intihara teşebbüs ettiğini belirtti. İşte kendisinden 48 yaş büyük Meltem Miraloğlu hakkında şoke eden iddialar...
Meltem Miraloğlu hakkında iddiaların ardı arkası kesilmiyor. 80 yaşındaki Amerikalı Patrick ile evlenen 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu'nun intihara teşebbüs ettiği ortaya çıktı. Hayat Devam Ediyor dizisinde canlandırdığı karakter ile adını duyuran Miraloğlu hakkında ses sanatçısı Onur Akay şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.
Bir kanalda yayınlanan magazin programına telefonla bağlanan ses sanatçısı Onur Akay, Meltem Miraloğlu'nun daha önce Azerbaycan'a gittiğini, oradan Amerika'ya kaçtığını söyledi.
İddiaya göre; Azerbaycan'da gittiği bir film galasında hırsızlık olayına karışan 32 yaşındaki oyuncu, bu sebepten Amerika'ya kaçtı.
80 YAŞINDAKİ EŞİ KENDİSİNİ KISIRLAŞTIRMIŞ
Onur Akay, "Tüp bebek iddiasını araştırırken önemli bir noktaya ulaştım ki; Patrick kendini kısırlaştırmış. Amerika'da belli bir yaştan sonra kendini kısırlaştırıyormuş yaşlı erkekler. Patrick de kısırlaştırmış ve çocuk olma ihtimali yokmuş" açıklamasını yaptı.