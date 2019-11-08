Meltem Miraloğlu hırsızlık yapıp intihar etti! Kendisinden 48 yaş büyük adamla evlenen Miraloğlu hakkında şok gerçek

Hayat Devam Ediyor dizisi ile tanınan 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu ile kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick'in evliliği magazin gündemine bomba gibi düşerken, ortaya çıkan gerçekler herkesi şoke etmeye devam ediyor. Her gün yeni bir itiraf ile adından söz ettiren Meltem Miraloğlu bu kez intihar ve hırsızlık konuları ile gündeme geldi. Ses sanatçısı Onur Akay, Meltem Miraloğlu'nun evlenmeden önceki sevgilisinden dayak yediği iddialarının doğru olmadığını, o dönemde alkol sorunlarından dolayı Miraloğlu'nun kıskançlık krizine girerek intihara teşebbüs ettiğini belirtti. İşte kendisinden 48 yaş büyük Meltem Miraloğlu hakkında şoke eden iddialar...

08.11.2019 09:36 - Son Güncelleme: 08.11.2019 09:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





