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Van'da, İranlılar Moein'in konseriyle coştu!

İran'da 'Hoca' diye anılan ve en çok dinlenen şarkıcı olan Moein, Van'ın Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu'ndaki konserde sahneye çıktı. Kente tatile gelen ve konsere akın eden 6 bini aşkın İranlı turist, Moein'in şarkılarıyla coştu.

08.11.2019 11:01 - Son Güncelleme: 08.11.2019 11:13
Van'da, İranlılar Moein'in konseriyle coştu!

Van'ın turizm gelirinin büyük ölçüde etkilendiği sınır komşusu İran'dan gelen turistler için kentte her geçen gün yeni etkinlikler ve organizasyonlar düzenlenmeye devam ediyor.

Van'da, İranlılar Moein'in konseriyle coştu!

Resmi verilere göre, bu yılın 10 ayında kente giriş yapan turist sayısı 500 bini aşarken, bu rakamın büyük bir çoğunluğunu İranlı turistler oluşturdu.

Van'da, İranlılar Moein'in konseriyle coştu!

Bu rakamın yıl sonuna kadar 700 bini aşmasa beklenirken, otellerin de Haziran ayından itibaren tam kapasite çalıştığı ve yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı belirtildi.

Van'da, İranlılar Moein'in konseriyle coştu!

Van'da, bu akşam İranlı turistler için bir etkinlik daha düzenlendi. İran'da 'Hoca' diye anılan ve en çok dinlenen şarkıcı olan Moein, kentte sahne aldı.

Van'da, İranlılar Moein'in konseriyle coştu!

Moein, Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu'ndaki konserde sahneye çıktı. Van'daki İranlılar ile komşu ülkenin, Tahran, Tebriz, İsfahan, Şiraz ve Meşhed gibi büyük kentlerinden servislerle, özel araçlarla ve tur operatörleriyle kente gelen yaklaşık 6 bini aşkın kişi, konser öncesi salona girmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

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