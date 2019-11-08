Van'da, İranlılar Moein'in konseriyle coştu!
İran'da 'Hoca' diye anılan ve en çok dinlenen şarkıcı olan Moein, Van'ın Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu'ndaki konserde sahneye çıktı. Kente tatile gelen ve konsere akın eden 6 bini aşkın İranlı turist, Moein'in şarkılarıyla coştu.
08.11.2019 11:01
- Son Güncelleme: 08.11.2019 11:13
Moein, Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu'ndaki konserde sahneye çıktı. Van'daki İranlılar ile komşu ülkenin, Tahran, Tebriz, İsfahan, Şiraz ve Meşhed gibi büyük kentlerinden servislerle, özel araçlarla ve tur operatörleriyle kente gelen yaklaşık 6 bini aşkın kişi, konser öncesi salona girmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
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