"Dudaktan Kalbe", "Kurtlar Vadisi" "Diriliş Ertuğrul" gibi yapımlarla tanınan ve aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan Salahsun Hekimoğlu 74 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Oyuncular Sendikası sosyal medya üzerinden duyurdu.
"Payitaht Abdülhamid", "Diriliş: Ertuğrul", "Kurtlar Vadisi", "Arka Sokaklar ve "Kavak Yelleri"nin arasında olduğu birçok popüler dizide rol alan Salahsun Hekimoğlu, hayatını kaybetti.
OYUNCULAR SENDİKASI ACI HABERİ DUYURDU
Oyuncular Sendikası, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli üyemiz Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun." ifadeleriyle sanatçının vefatını duyurdu.