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Rafael Cemo Çetin aşkını haykırdı! Sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'i bakın nasıl paylaştı! Yorum yağdı

Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev gibi dizilerde rol alan Dilan Çiçek Deniz'in yüzü aşktan yana gülmemişti. Aşka kapılarını kapatan Deniz, bir süredir Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin' ile bir beraberlik yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde el ele görüntülenen ünlü çiftten yan yana ilk kare geldi. Rafael Cemo Çetin aşkını tüm sosyal medyaya duyurdu.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024, 11:35 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 11:54
Rafael Cemo Çetin aşkını haykırdı! Sevgilisi Dilan Çiçek Deniz’i bakın nasıl paylaştı! Yorum yağdı 1

Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, başarılı kariyeri kadar aşk hayatı ile de gündemde.

Rafael Cemo Çetin aşkını haykırdı! Sevgilisi Dilan Çiçek Deniz’i bakın nasıl paylaştı! Yorum yağdı 2

İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile evleneceği konuşulan Deniz, sürpriz bir şekilde bu ilişkiyi noktalamıştı. Daha sonra Mert Yazıcıoğlu ile dolu dizgin bir aşka yelken açan Deniz'in yüzü bu ilişkiden yana da gülmemişti.

Rafael Cemo Çetin aşkını haykırdı! Sevgilisi Dilan Çiçek Deniz’i bakın nasıl paylaştı! Yorum yağdı 3

Sessiz sedasız yollarını ayıran ünlü çiftten Dilan Çiçek Deniz, gönlünü bu kez bir başka ünlü isme kaptırdı.

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