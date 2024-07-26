Düşman çatlatan paylaşım: Ebru Gündeş ve eşi Murat Özdemir’den sarmaş dolaş poz! Boşanacakları konuşulurken böyle aşka geldiler...

Reza Zarrab ile evliliğinden Alara adında bir kızı olan Ebru Gündeş, Murat Özdemir ile Dubai'de nikah masasına oturmuştu. Bir süredir Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir'den boşanacağı dedikoduları gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'ten ayrılık iddialarına adeta düşman çatlatan paylaşım geldi. Eşiyle sarmaş dolaş poz verdi. İşte o anlar...