Düşman çatlatan paylaşım: Ebru Gündeş ve eşi Murat Özdemir’den sarmaş dolaş poz! Boşanacakları konuşulurken böyle aşka geldiler...

Reza Zarrab ile evliliğinden Alara adında bir kızı olan Ebru Gündeş, Murat Özdemir ile Dubai'de nikah masasına oturmuştu. Bir süredir Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir'den boşanacağı dedikoduları gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'ten ayrılık iddialarına adeta düşman çatlatan paylaşım geldi. Eşiyle sarmaş dolaş poz verdi. İşte o anlar...
Reza Zarrab ile evliliğinden Alara adında bir kızı olan Ebru Gündeş, Dubai'de 4. kez nikah masasına oturmuştu.
Gündeş'in Murat Özdemir'le evliliği büyük ses getirirken yasak aşk iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
ORTALIKTAN KAYBOLDULAR
Gelinlikli son pozlarından sonra eşiyle birlikte adeta ortadan kayboldu.
AYRILIK İDDİALARI
Son dönemlerde bazı magazin sayfalarında ikilinin ayrılacağına dair iddialar dolaşmaya başlamıştı.