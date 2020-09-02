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Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı Haldun Boysan son yolculuğuna uğurlandı! Haldun Boysan neden öldü?
Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı Haldun Boysan son yolculuğuna uğurlandı! Haldun Boysan neden öldü?
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Tombalacı' karakteriyle tanınan Haldun Boysan, "Maria ile Mustafa" dizisinin çekimleri için Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunduğu sırada hayatını kaybetti. 62 yaşındaki usta isim, Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Son dakika haberiyle sanat dünyasını yasa boğan Haldun Boysan'ın ölüm nedeni neydi?
02.09.2020 13:07
- Son Güncelleme: 02.09.2020 13:10
HALDUN BOYSAN NEDEN ÖLDÜ?
Kurtlar Vadisi'nde 'Tombalacı' lakabıyla diziye damga vuran 62 yaşındaki ünlü oyuncu Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.
Ünlü oyuncunun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze namazına yeni yayınlanacak olan "Maria ile Mustafa" dizisinden rol arkadaşları Hilmi Cem İntepe ve Jessica May'in yanısıra, Anadolu Beşiktaşlılar Derneği, Haldun Boysan'ın yakınları ve ünlü isimler katıldı.
HALDUN BOYSAN KİMDİR?
6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümü mezunudur. Ankara Sanat Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda görev yaptı.
İngilizce-Türkçe dublaj yapmaktadır. 1999 yılında 11. Ankara Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü, Gemide adlı filmdeki performansıyla kazanmıştır. Haldun Boysan koyu Beşiktaş taraftarıdır ve her maça gitmektedir.