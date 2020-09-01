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Haldun Boysan’ın ölüm haberi ünlüleri yasa boğdu! Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Haldun Boysan...
Haldun Boysan’ın ölüm haberi ünlüleri yasa boğdu! Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Haldun Boysan...
"Maria ile Mustafa" adlı dizinin çekimleri için Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kurtlar Vadisi dizisinin tombalacısı olarak bilinen Haldun Boysan'ın ölüm haberi, sanat dünyasını yasa boğdu. Peki, Haldun Boysan kimdir?
01.09.2020 11:30
- Son Güncelleme: 01.09.2020 11:36
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Tombalacı" karakteriyle tanınan sanatçı Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek 62 yaşında yaşamını yitirdi.
Dizi oyuncuları ve set çalışanlarından helallik alınmasının ardından Boysan'ın cenazesi, dualarla Ankara'ya uğurlandı.
HALDUN BOYSAN KİMDİR?
6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümü mezunudur. Ankara Sanat Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda görev yaptı.
İngilizce-Türkçe dublaj yapmaktadır. 1999 yılında 11. Ankara Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü, Gemide adlı filmdeki performansıyla kazanmıştır. Haldun Boysan koyu Beşiktaş taraftarıdır ve her maça gitmektedir.
Dostları yaşadıkları üzüntülerini sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.