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Haldun Boysan’ın ölüm haberi ünlüleri yasa boğdu! Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Haldun Boysan...

"Maria ile Mustafa" adlı dizinin çekimleri için Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kurtlar Vadisi dizisinin tombalacısı olarak bilinen Haldun Boysan'ın ölüm haberi, sanat dünyasını yasa boğdu. Peki, Haldun Boysan kimdir?

01.09.2020 11:30 - Son Güncelleme: 01.09.2020 11:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





