Yasemin Özilhan hamile! 35 yaşındaki Yasemin Özilhan'ın bebeğinin cinsiyeti ne? "Karantina üçüncü bebek getirdi..."

Hamileliğinin başında olan Yasemin Özilhan'ın ,"Önce sağlıklı olsun" dediği öğrenildi. Özilhan'ın bebeğinin cinsiyeti ise henüz bilinmiyor. Hangi ünlü kiminle birlikte? İşte Yasemin Özilhan ve eşi başta olmak üzere ünlülerin yaşları...