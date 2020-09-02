Yasemin Özilhan hamile! 35 yaşındaki Yasemin Özilhan'ın bebeğinin cinsiyeti ne? "Karantina üçüncü bebek getirdi..."
Ünlü camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan çiftinin 9 yıllık evliliklerinin, İzzet Özilhan'ın Ezgi Öcel isimli bir mankenin fotoğraflarını beğenmesi ile çatırdamaya başladığı iddia edilmişti. İlişkilerini kısa bir sürede toplayan çiftten üçüncü bebek haberi geldi. İki kkız çocuğu bulunan Yasemin Özilhan'ın hamileliği magazin gündeminde yerini alırken, hayranları bebeğin cinsiyetini merak etti. Karantina döneminde boşanma aşamasına gelen çiftin müjdeli haberine sevinen hayranları, 'Karantina boşanmayı değil üçüncü bebeği getirdi' şeklinde yorumlarda bulundu.
02.09.2020 13:45
- Son Güncelleme: 02.09.2020 14:01
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