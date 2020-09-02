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Yasemin Özilhan hamile! 35 yaşındaki Yasemin Özilhan'ın bebeğinin cinsiyeti ne? "Karantina üçüncü bebek getirdi..."

Ünlü camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan çiftinin 9 yıllık evliliklerinin, İzzet Özilhan'ın Ezgi Öcel isimli bir mankenin fotoğraflarını beğenmesi ile çatırdamaya başladığı iddia edilmişti. İlişkilerini kısa bir sürede toplayan çiftten üçüncü bebek haberi geldi. İki kkız çocuğu bulunan Yasemin Özilhan'ın hamileliği magazin gündeminde yerini alırken, hayranları bebeğin cinsiyetini merak etti. Karantina döneminde boşanma aşamasına gelen çiftin müjdeli haberine sevinen hayranları, 'Karantina boşanmayı değil üçüncü bebeği getirdi' şeklinde yorumlarda bulundu.

02.09.2020 13:45 - Son Güncelleme: 02.09.2020 14:01
Yasemin Özilhan hamile! 35 yaşındaki Yasemin Özilhan'ın bebeğinin cinsiyeti ne? Karantina üçüncü bebek getirdi...

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteri ile hafızalara kazınan 35 yaşındaki Yasemin Özilhan, 3. kez hamile. Sosyetenin ünlü çifti Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan'dan gelen bebek haberi magazin gündeminde yerini alırken, çiftin bebeğinin cinsiyeti merak konusu oldu.

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Yasemin Özilhan hamile! 35 yaşındaki Yasemin Özilhan'ın bebeğinin cinsiyeti ne? Karantina üçüncü bebek getirdi...

2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan'la nikah masasına oturan Yasemin Özilhan'ın, üçüncü çocuğuna hamile olduğu öğrenildi.

Yasemin Özilhan hamile! 35 yaşındaki Yasemin Özilhan'ın bebeğinin cinsiyeti ne? Karantina üçüncü bebek getirdi...

ERKEK İSTİYORLAR

2012 yılında ilk kızı Emine'yi, 2013'te de ikinci kızı Ela'yı kucaklarına alan çiftin gönlünden bu kez erkek bebek geçiyor.

Yasemin Özilhan hamile! 35 yaşındaki Yasemin Özilhan'ın bebeğinin cinsiyeti ne? Karantina üçüncü bebek getirdi...

Hamileliğinin başında olan Yasemin Özilhan'ın ,"Önce sağlıklı olsun" dediği öğrenildi. Özilhan'ın bebeğinin cinsiyeti ise henüz bilinmiyor. Hangi ünlü kiminle birlikte? İşte Yasemin Özilhan ve eşi başta olmak üzere ünlülerin yaşları...

Yasemin Özilhan hamile! 35 yaşındaki Yasemin Özilhan'ın bebeğinin cinsiyeti ne? Karantina üçüncü bebek getirdi...

YASEMİN ÖZİLHAN VE EŞİ İZZET ÖZİLHAN

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