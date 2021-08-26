Gülşen evde iç çamaşırsız sahnede transparan! Tepki çeken kıyafet seçimi hakkında Gülşen'den yanıt geldi bakın ne dedi
Gülşen evde iç çamaşırsız sahnede transparan! Tepki çeken kıyafet seçimi hakkında Gülşen'den yanıt geldi. İddialı sahne kıyafetleri ve ev haliyle dikkat çeken Gülşen İstanbul'da bir AVM'de görüntüledi. Son olarak ev halini paylaşan ve iç çamaşırsız olduğu görülen Gülşen, konserinde de iç çamaşırının üzerine giydiği transparan kıyafet ile eleştirilmişti. Ünlü şarkıcı, konu hakkında bakın nasıl yanıt verdi.
EVDE İÇ ÇAMAŞIRSIZ SAHNEDE TRANSPARAN GİYİNEN GÜLŞEN'DEN TEPKİLERE YANIT!
Tepki çeken kıyafet seçimi hakkında Gülşen'den yanıt geldi, ünlü şarkıcı bakın ne dedi...
İddialı sahne kıyafetleri ve ev haliyle dikkat çeken Gülşen kendisine gelen eleştirilere yanıt verdi. İstanbul'da bir AVM'de görüntülenen ünlü şarkıcı Gülşen gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Konserlerinde seçtiği kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Gülşen, hakkında yapılan olumsuz eleştirileri yanıtsız bırakmadı. Ünlü şarkıcı "Ben sadece kendi istediğim gibi davranıyorum! Bu genel bir problem, birbirimizin hayatlarına ve özgürlüklerimize saygı göstermek kıyafetlerimizden daha önemli bir konu" dedi.
Gülşen iç çamaşırsız ev kıyafetiyle önceki gün magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Son dönemde sahne kostümleriyle sık sık gündeme gelen ünlü popçu, bu kez de ev pozuyla adından söz ettirdi.