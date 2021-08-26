Gülşen evde iç çamaşırsız sahnede transparan! Tepki çeken kıyafet seçimi hakkında Gülşen’den yanıt geldi bakın ne dedi

Konserlerinde seçtiği kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Gülşen, hakkında yapılan olumsuz eleştirileri yanıtsız bırakmadı. Ünlü şarkıcı "Ben sadece kendi istediğim gibi davranıyorum! Bu genel bir problem, birbirimizin hayatlarına ve özgürlüklerimize saygı göstermek kıyafetlerimizden daha önemli bir konu" dedi.