Kurtlar Vadisi'nin Güllüsü Erkan Ufak mesleğiyle şoke etti! "En az 50 kilo gitmiş..." Son halini görenlerin ağzı açık kaldı!

Kurtlar Vadisi 2000'li yıllarda yayınlanmaya başlamıştı. Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Türkiye'de dizi sektörüne damga vuran Kurtlar Vadisi, hâlâ adından söz ettiriyor. Büyük bir oyuncu kadrosuyla oynama şansını bulan ve o dönem aranan isimlerden olan Erhan Ufak şimdilerde çok farklı işlerle ilgileniyor. Dizinin sevilen karakterlerinden birisi olan Güllüyü canlandıran Erhan Ufak'ın son hali ise görenleri şoka uğrattı. 11 sezon süren Kurtlar Vadisi dizisinin ardından yeni projelerde yer almayan Ufak ortalıktan bir anda kayboldu. Türkiye'den taşınan ve evlenen oyuncunun ne yaptığı oldukça merak ediliyordu. İşte merakla takip edilen Erkan Ufak'ın son hali ve mesleği...