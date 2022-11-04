Yalı Çapkı'nın yakışıklı oyuncusu 2023 Survivor'da! Kızların gözdesini Acun Ilıcalı gözüne kestirdi!

ERSİN ARICI KİMDİR?

1991, Şanlıurfa doğumlu. Lisans mezunu. İstanbul'da ikamet ediyor. Ersin Arıcı, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2015 yılından itibaren yana Tabula Rosa, İnsanlık Suçu, Keşke Hiç Büyümeseydik, Avlu, Kağıttan Hayatlar, Yakamoz S-245, Gidenler, Yalı Çapkını gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

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