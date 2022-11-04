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Yalı Çapkı'nın yakışıklı oyuncusu 2023 Survivor'da! Kızların gözdesini Acun Ilıcalı gözüne kestirdi!

Survivor 2023 başvuruları Acun Ilıcalı açıklamasıyla başlamıştı. Başvuruda bulunmak isteyenleri bu yıl sürprizler bekliyor. Yayınlanan Survivor 2023 başvuru videosunda Acun Ilıcalı önemli detaylar verdi. Şimdi ise gözler Survivor 2023 kadrosu ve formatına çevrildi. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın yeni sezonunda All Star-Fenomenler mücadelesinin yaşanacağı iddia edildi.Ayrıca Yalı Çapkını isimli reyting rekorları kıran diziden de yeni transfe ryapılacağı iddia edildi. Acun ılıcalı'nın isteği üzerine sevilen oyuncu 2023 Survivor kadrosunda yer alacak. İşte detaylar...

takvim.com.tr
04.11.2022 12:27 - Son Güncelleme: 04.11.2022 12:28
Yalı Çapkı’nın yakışıklı oyuncusu 2023 Survivor’da! Acun Ilıcalı o ünlüyü gözüne kestirdi! Diziden ayrılıp...

Acun Ilıcalı'nın yayınladığı Survivor 2023 başvuru videosunun ardından, yarışma hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı.Ilıcalı'nın Yalı Çapkını dizisinde yer alan Ersin Arıcı'ya teklif götürdüğü belirtildi.

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Yalı Çapkı’nın yakışıklı oyuncusu 2023 Survivor’da! Acun Ilıcalı o ünlüyü gözüne kestirdi! Diziden ayrılıp...

Yalı Çapkını dizisinin yakışıklı oyuncusu ise konuyla ilgili henüz açıklamada bulunmadı.

Yalı Çapkı’nın yakışıklı oyuncusu 2023 Survivor’da! Acun Ilıcalı o ünlüyü gözüne kestirdi! Diziden ayrılıp...

Acun ılıcalı'nın net bir şekilde gözüne kestirdiği Ersin Arıcı'dan cevap beklediği belirtildi.

Yalı Çapkı’nın yakışıklı oyuncusu 2023 Survivor’da! Acun Ilıcalı o ünlüyü gözüne kestirdi! Diziden ayrılıp...

Sevilen oyuncu Yalı Çapkını'ndan ayrılırsa yerine yeni bri oyuncu getirilecek.

Yalı Çapkı’nın yakışıklı oyuncusu 2023 Survivor’da! Acun Ilıcalı o ünlüyü gözüne kestirdi! Diziden ayrılıp...

ERSİN ARICI KİMDİR?

1991, Şanlıurfa doğumlu. Lisans mezunu. İstanbul'da ikamet ediyor. Ersin Arıcı, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2015 yılından itibaren yana Tabula Rosa, İnsanlık Suçu, Keşke Hiç Büyümeseydik, Avlu, Kağıttan Hayatlar, Yakamoz S-245, Gidenler, Yalı Çapkını gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

İŞTE SURVİVOR 2023 ALL STAR- FENOMENLER KADROSU

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