Müge Anlı'ya 'boşanmak istiyorum' diye çıkan Nilüfer Şenel'den olay itiraf! Abdullah Şenel'i 'evlenmek için kaçırdım' demişti: "Ben onu seviyorum"
Müge Anlı'ya 'boşanmak istiyorum' diye çıkan Nilüfer Şenel'den olay itiraf! 1.5 yıl önce Müge Anlı'ya, Abdullah Şenel'i 'evlenmek için kaçırdım' demişti. Bugün Müge Anlı canlı yayınına katılan Nilüfer Şenel, sözlerile herkesi şaşkına çevirdi. 1.5 yıl önce evden çıkarak kayıplara karışan 27 yaşındaki Nilüfer Karadoğan, annesinin canlı yayına çıkmasıyla bulunmuştu. 13 günlük kaybın ardından bulunan Nilüfer, 40 yaşındaki Abdullah Şenel ile evlenmek istediğini dile getirmiş ve 'Abdullah'ı evlenmek için ben kaçırdım'' sözleriyle hafızalara kazınmıştı. Ancak çiftin ömürlük aşkı 1.5 yıl sürdü. Eşinden boşanmak istediğini belirten Nilüfer Şenel, artık Abdullah Şenel'i istemediğini ifade ederken Müge Anlı, Nilüfer'in ağzındaki baklayı çıkarmasını sağladı o sözler stüdyodaki Avukat Rahmi Özkan'ı kızdırdı. İşte detaylar...
"BEN MUSTAFA'YI DEĞİL O ADAMI SEVİYORUM"
Müge Anlı'ya 'boşanmak istiyorum' diye çıkan Nilüfer Şenel'den olay itiraf! Abdullah Şenel'i 'evlenmek için kaçırdım' demişti, 1.5 yıl önce birbirine aşık olan Nilüfer Şenel ile Abdullah Şenel'den şaşkına çeviren haber!
1.5 yıl önce Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında tanımıştık Şenel ikilisini. 13 gün önce İstanbul'daki evinden çıkarak kayıplara karışan Nilüfer Karadoğan'ın Abdullah Şenel ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Canlı yayına bağlanan Nilüfer annesine ''Ben seni istemiyorum. Biz imam nikahı kıydık'' demişti.
''ABDULLAH'I BEN KAÇIRDIM''
O dönem Abdullah Şenel ile stüdyoya gelen Nilüfer, ''Abdullah'a ben gittim onu ben kaçırdım. Annesine mutluluğuma engel olamazsınız'' derken söz konusu damat adayı ''Nilüfer'in evlilik teklifini bir hafta düşündüm'' demesiyle hafızalara kazınmıştı.