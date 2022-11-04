Müge Anlı'ya 'boşanmak istiyorum' diye çıkan Nilüfer Şenel'den olay itiraf! Abdullah Şenel'i 'evlenmek için kaçırdım' demişti: "Ben onu seviyorum"

1.5 yıl önce Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında tanımıştık Şenel ikilisini. 13 gün önce İstanbul'daki evinden çıkarak kayıplara karışan Nilüfer Karadoğan'ın Abdullah Şenel ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Canlı yayına bağlanan Nilüfer annesine ''Ben seni istemiyorum. Biz imam nikahı kıydık'' demişti.