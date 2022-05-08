Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü 55 kilo vererek bambaşka biri olmuştu! Erhan Ufak'tan yıllar sonra itiraf: "3 bölüm şansım vardı yoksa ölecektim"
Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü 55 kilo vererek bambaşka biri olmuştu! Erhan Ufak'tan yıllar sonra bomba bir itiraf geldi. 2003 yılında izleyici karşısına çıkan ve 4 sene süren Kurtlar Vadisi, yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Kadrosunda Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Oktay Kaynarca, Özgü Namal gibi isimlerin yer aldığı dizide Güllü Erhan karakterini canlandıran Erhan Ufak açıklamaları ile dikkat çekti. Hem diziyi hem de şimdilerde neler yaptığını anlatan Erhan Ufak, verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekti. Şimdilerde 2015 yılında evlendiği eşi ve çocuklarıyla sakin bir hayat yaşayan Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü diziyle ilgili bakın neler söyledi.
"3 BÖLÜM ŞANSIM VARDI YOKSA ÖLECEKTİM"
Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü 55 kilo vererek bambaşka biri olmuştu! Erhan Ufak'tan yıllar sonra bomba bir itiraf geldi.
'Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Güllü' karakteriyle hafızalara kazınan Erhan Ufak itiraflarıyla dikkat çekti. Habertürk'ün haberine göre; "Oyunculuğa başlamadan önce Dalaman ve Marmaris gibi tatil beldelerinde otel ve restoran işletmeciliği yapıyordum. Daha önce oyunculukla ilgili bir düşüncem hiç olmamıştı." diyen Güllü Erhan, sözlerine şu şekilde devam etti.
"Necati (Şaşmaz) ve Raci (Şaşmaz) Bey ile çocukluktan beri tanışıyoruz. Aile dostluğumuz vardı. Beni ekibe dahil ettiler. Herhangi bir eğitimim olmamasına 3 bölümlük bir şans verdiler. 'Kendini kanıtlarsan devam edersin. Eğer kanıtlayamazsan diğer karakterler gibi ölürsün.' dediler. Neyse ki bana verilen şansı değerlendirdim. 3. bölümü geçtik ama ben hala senaryoya bakıyordum, 'ölecek miyim' diye... (Gülüyor) Gelen olumlu tepkiler sonrasında eksiklerimi kapatmak için oyunculuk eğitimi almaya başladım."
"Kurtlar Vadisi işlenmemiş konuları ele aldığı için çok sevildi. 2017'de tüp mide ameliyatı oldum, 140 kilodan 85 kiloya kadar düştüm. Azerbaycan'da Türk Sanat Akademisi'ni kurdum. İnsanların yeteneklerini keşfetmesini amaçlıyoruz. Hem kamera önü hem de kamera arkası eğitimler veriyoruz. Oyunculuk, müzik, rejisörlük ve resim dallarımız var. Ben de deneyimlerimi gençlere aktarmaya çalışıyorum."