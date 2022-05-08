Survivor Aycan Yanaç'tan olay paylaşım! Erken havlu atmasını Acun bile beklemiyordu o sözler tepki çekti: "Dön de kendine bak antipatik..."

Survivor All Star'da Aycan Yanaç yarışmayı yarıda bırakarak olay olmuştu. Acun Ilıcalı kararı "Aycan itibariyle artık Survivor'da yok. Her zaman söyledim çok zor şartlar olacak diye, şartlar gelmiş geçmiş en zor şartlar. Aycan'dan da bu kadar erken havlu atmasını hiçbirimiz beklemiyorduk" demişti.