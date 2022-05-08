Survivor Aycan Yanaç'tan olay paylaşım! Erken havlu atmasını Acun bile beklemiyordu o sözler tepki çekti: "Dön de kendine bak antipatik..."
Survivor Aycan Yanaç'tan olay paylaşım! Erken havlu atmasını Acun bile beklemiyordu, o sözü tepki çekti. Ünlüler takımı yarışmacısı olan Aycan Yanaç'ın Survivor 2022'den kendi isteğiyle ayrılmıştı. İzleyiciler 'Aycan Yanaç All-Star'dan neden ayrıldı, Aycan Yanaç'a ne oldu, hastalığı ne?' gibi soruların yanıtlarını ararken, Yanaç günler sonra sessizliğini bozmuş ve Survivor'dan neden ayrıldığını açıklamıştı... Acun Ilıcalı'nın bile, "Aycan'dan da bu kadar erken havlu atmasını hiçbirimiz beklemiyorduk" dediği eski yarışmacı paylaşımları ile dikkat çekti. Survivor Aycan son olarak Survivor Seda hakkında yaptığı paylaşımla tepkileri üzerine çekti.
08.05.2022 11:59 - Son Güncelleme: 08.05.2022 12:04
"DÖN DE KENDİNE BAK ANTİPATİK..."
Survivor Aycan Yanaç'tan olay paylaşım! Erken havlu atmasını Acun bile beklemiyordu, Aycan'ın o sözleri tepki çekti.
Survivor All Star'da Aycan Yanaç yarışmayı yarıda bırakarak olay olmuştu. Acun Ilıcalı kararı "Aycan itibariyle artık Survivor'da yok. Her zaman söyledim çok zor şartlar olacak diye, şartlar gelmiş geçmiş en zor şartlar. Aycan'dan da bu kadar erken havlu atmasını hiçbirimiz beklemiyorduk" demişti.
Survivor Aycan adadan ayrılıp ülkeye döndükten sonra paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu. Aycan Yanaç son olarak Twitter paylaşımıyla şoke etti.
Survivor Aycan'ın yorumu tepki çekti. Takipçiler "Sen yarışmaya dayanamadın konuşmaya hakkın yok" yorumlarında bulundu.