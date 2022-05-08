Hande Sarıoğlu kalça ve göğüs itirafıyla olay olmuştu bu kez de öyle bir açıklama yaptı ki... "Sınırsızım"

Yaptığı paylaşımlar ve tarzıyla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu, konuk olduğu programda çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Daha önce, "Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" diyen sunucu yine olay oldu.