Hande Sarıoğlu kalça ve göğüs itirafıyla olay olmuştu bu kez de öyle bir açıklama yaptı ki... "Sınırsızım"
Hande Sarıoğlu kalça ve göğüs itirafıyla olay olmuştu bu kez de öyle bir açıklama yaptı ki... Skandal dans videosunun ardından tepki çeken ve işinden kovulan Hande Sarıoğlu Instagram paylaşımları ile son dönemde sık sık adından söz ettiriyor. Kalça dansı, ayak okşatması, göğüs frikiği derken Hande Sarıoğlu konuk olduğu programda çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Daha önce kalça ve göğüs itirafı ile gündeme gelen Hande bu kez 'sınırsızım' dedi.
"SINIRSIZIM"
Hande Sarıoğlu kalça ve göğüs itirafıyla olay olmuştu bu kez de öyle bir açıklama yaptı ki...
Yaptığı paylaşımlar ve tarzıyla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu, konuk olduğu programda çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Daha önce, "Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" diyen sunucu yine olay oldu.
"ONU YAPMAN İÇİN DİL ALTI HAPI LAZIM"
İddialı açıklamalarıyla ilgili konuşan Hande Sarıoğlu 'Sınırsızım' dedi. Sarıoğlu "Ayak yıkamam" denince, "Onu yapman için dil altı hapını alman lazım" diyerek herkesi güldürdü.
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