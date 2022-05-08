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Haberler Magazin Hande Sarıoğlu kalça ve göğüs itirafıyla olay olmuştu bu kez de öyle bir açıklama yaptı ki... "Sınırsızım"

Hande Sarıoğlu kalça ve göğüs itirafıyla olay olmuştu bu kez de öyle bir açıklama yaptı ki... "Sınırsızım"

Hande Sarıoğlu kalça ve göğüs itirafıyla olay olmuştu bu kez de öyle bir açıklama yaptı ki... Skandal dans videosunun ardından tepki çeken ve işinden kovulan Hande Sarıoğlu Instagram paylaşımları ile son dönemde sık sık adından söz ettiriyor. Kalça dansı, ayak okşatması, göğüs frikiği derken Hande Sarıoğlu konuk olduğu programda çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Daha önce kalça ve göğüs itirafı ile gündeme gelen Hande bu kez 'sınırsızım' dedi.

08.05.2022 10:46 - Son Güncelleme: 08.05.2022 10:50
Hande Sarıoğlu kalça ve göğüs itirafıyla olay olmuştu bu kez de öyle bir açıklama yaptı ki... Sınırsızım

"SINIRSIZIM"

Hande Sarıoğlu kalça ve göğüs itirafıyla olay olmuştu bu kez de öyle bir açıklama yaptı ki...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Sarıoğlu kalça ve göğüs itirafıyla olay olmuştu bu kez de öyle bir açıklama yaptı ki... Sınırsızım

Yaptığı paylaşımlar ve tarzıyla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu, konuk olduğu programda çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Daha önce, "Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" diyen sunucu yine olay oldu.

Hande Sarıoğlu kalça ve göğüs itirafıyla olay olmuştu bu kez de öyle bir açıklama yaptı ki... Sınırsızım

"ONU YAPMAN İÇİN DİL ALTI HAPI LAZIM"

İddialı açıklamalarıyla ilgili konuşan Hande Sarıoğlu 'Sınırsızım' dedi. Sarıoğlu "Ayak yıkamam" denince, "Onu yapman için dil altı hapını alman lazım" diyerek herkesi güldürdü.

Hande Sarıoğlu kalça ve göğüs itirafıyla olay olmuştu bu kez de öyle bir açıklama yaptı ki... Sınırsızım

Hande Sarıoğlu süper minisini giydi bacaklarını okşadığı video olay oldu! "Ben çorap kadınıyım" diyen Seda Sayan'ı bakın nasıl taklit etti...

Hande Sarıoğlu kalça ve göğüs itirafıyla olay olmuştu bu kez de öyle bir açıklama yaptı ki... Sınırsızım

HANDE SARIOĞLU'DAN SEDA SAYAN TAKLİDİ

Seda Sayan'ın açık ayakkabı içinde giydiği çorap nedeniyle eleştirilince yaptığı sözleri hatırlatan Sarıoğlu'na yorum yağdı.

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