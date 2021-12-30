Kurtlar Vadisi’nde Laz Ziya’nın kızı Meral’di! Müge Ulusoy’un siz bir de son halini görün! Yıllar ona uğramadan geçti

Bazı takipçiler Laz Ziya'nın kızı Meral'in yıllara meydan okuduğunu düşünse de bazı isimler ise estetikleri abarttığını söyledi. Müge Ulusoy geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında evlilik düşündüğünü söyledi. Ünlü oyuncu aradığı erkekte ne özellikler olması gerektiğini şöyle ifade etti: "Sadakatli, vicdanlı ve dürüst olmalı. Yalana tahammülüm yok. Çok maço maço olmasın. Kumral, beyaz tenli olsun."

İşte yıllara meydan okuyan Kurtlar Vadisi'nin Meral'i Müge Ulusoy'un son hali ve sizin için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimi...