Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'di! Müge Ulusoy'un siz bir de son halini görün! Yıllar ona uğramadan geçti
Ekranın en uzun soluklu dizilerinden biri olan ve Polat Alemdar karakteri ile özdeşleşen ve son dönemlerde yeniden çekileceği söylenen Kurtlar Vadisi'nin her oyuncusu merak konusu oluyor. Dizide İstemi Betil'in canlandırdığı Laz Ziya karakterinin kızı Meral Yılmaz'a hayat veren Müge Ulusoy'un son hali görenleri şaşkınlığa uğrattı. İşte yıllara meydan okuyan Kurtlar Vadisi'nin Meral'i Müge Ulusoy'un son hali...
Bir döneme damga vuran dizilerden Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterlerinden Laz Ziya'nın kızı Meral'i canlandıran oyuncu Müge Ulusoy yıllar sonra ortaya çıktı. Laz Ziya'nın kızı olarak hafızalara kazınan Müge Ulusoy değişimi ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Meral karakteriyle herkesi kendisine hayran bırakan oyuncu Müge Ulusoy yeni yıla girmeden önce pozlarını paylaşıp hayranlarının dikkatini çekti. Müge Ulusoy'un son hali takipçilerini ise ikiye böldü.
Bazı takipçiler Laz Ziya'nın kızı Meral'in yıllara meydan okuduğunu düşünse de bazı isimler ise estetikleri abarttığını söyledi. Müge Ulusoy geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında evlilik düşündüğünü söyledi. Ünlü oyuncu aradığı erkekte ne özellikler olması gerektiğini şöyle ifade etti: "Sadakatli, vicdanlı ve dürüst olmalı. Yalana tahammülüm yok. Çok maço maço olmasın. Kumral, beyaz tenli olsun."
İşte yıllara meydan okuyan Kurtlar Vadisi'nin Meral'i Müge Ulusoy'un son hali ve sizin için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimi...