Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin Süreyya’sı Dilin Döğer bakın aslen nereliymiş! Herkesi şaşırttı! İşte Dilin Döğer’in memleketi...

Başrolünde Uğur Güneş'in yer aldığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde Süreyya karakterini canlandıran Dilin Döğer'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Çocukluk yıllarında Mersin ve Ankara'da yaşayan oyuncunun memleketi de merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, özellikle "Dilin Döğer aslen nereli?" sorusunun cevabını aradı. İşte Dilin Döğer'in memleketi...