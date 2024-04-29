Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin Süreyya’sı Dilin Döğer bakın aslen nereliymiş! Herkesi şaşırttı! İşte Dilin Döğer’in memleketi...

Başrolünde Uğur Güneş'in yer aldığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde Süreyya karakterini canlandıran Dilin Döğer'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Çocukluk yıllarında Mersin ve Ankara'da yaşayan oyuncunun memleketi de merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, özellikle "Dilin Döğer aslen nereli?" sorusunun cevabını aradı. İşte Dilin Döğer'in memleketi...
Başrolünde Uğur Güneş'in yer aldığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde Süreyya karakterini canlandıran Dilin Döğer'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
DİLİN DÖĞER KİMDİR?
Dilin Döğer, 22 Şubat 1995 tarihinde dünyaya geldi. İlköğretim eğitim dönemini Mersin'de tamamladıktan sonra ailesi ile birlikte Ankara'ya yerleşti.
Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite döneminde oyunculuk yapmaya karar veren yetenekli oyuncu ayrıca dans, müzik, resim, bale, opera ve şan eğitimleri aldı.