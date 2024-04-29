Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya eşi ve oğlunu paylaştı! Eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü müzisyenle...

Güldür Güldür Show adlı programda canlandırdığı Mehtap karakteriyle tanınan Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Oğlu ve eşini paylaşan Yılmazkaya, "Nasıl özlediğim bir sabah belli değil" ifadelerini kullandı. Çekirdek ailesini paylaşan ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşıp kaldı. İşte Meltem Yılmazkaya'nın o paylaşımı...
Güldür Güldür Show adlı programda canlandırdığı Mehtap karakteriyle tanınan Meltem Yılmazkaya, geçen yıl dünyaevine girdi ve nikahtan kısa bir süre sonra bir erkek çocuk dünyaya getirerek ilk kez annelik heyecanını yaşadı.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram hesabında eşi ve oğlunun bir fotoğrafını yayınladı.
Çekirdek aile paylaşımı yapan Yılmazkaya, "Nasıl özlediğim bir sabah belli değil" ifadelerini kullandı.