Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya eşi ve oğlunu paylaştı! Eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü müzisyenle...

Güldür Güldür Show adlı programda canlandırdığı Mehtap karakteriyle tanınan Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Oğlu ve eşini paylaşan Yılmazkaya, "Nasıl özlediğim bir sabah belli değil" ifadelerini kullandı. Çekirdek ailesini paylaşan ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşıp kaldı. İşte Meltem Yılmazkaya'nın o paylaşımı...