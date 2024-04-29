3 yıl evli kaldılar! Ömer’in Nisa’sı Merve Dizdar’ın eski eşi bakın kim çıktı! İlk kez duyan inanamadı! Meğer ünlü oyuncuyla...

Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı, Gamze Karaduman, Barış Falay, Melike Güner gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Ömer dizisinde Nisa karakterini canlandıran Merve Dizdar, yeni bölümle birlikte gündem oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edildi. Dizdar hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun 3 yıl evli kaldığı eski eşinin kim olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Merve Dizdar'ın eski eşi hangi oyuncu çıktı.