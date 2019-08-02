Kubilay Aka’nın ihanet görüntülerinin çıkmasının ardından Miray Daner’den ilk hamle!

Bu gelişmeyi sosyal medyada yaptığı duygusal paylaşımla duyuran Aka, aynı akşam bir mekana iddiaya göre oyuncu Hilal Altınbilek ile el ele girerken görüldü. Ancak Aka'nın yanındaki kadının Hilal Altınbilek olup olmadığı konusunda net bir bilgi henüz yok.