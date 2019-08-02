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Kubilay Aka’nın ihanet görüntülerinin çıkmasının ardından Miray Daner’den ilk hamle!

Kubilay Aka ile Miray Daner çifti, 2 yıl önce birlikte rol aldıkları dizide aşk yaşamaya başlamış ve geçtiğimiz gün sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı. Kubilay Aka'nın Instagram hesabından paylaştığı Miray Daner'e veda mesajının ardından ortaya çıkan ihanet görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Konuyla ilgili konuşmayan Miray Daner'in ilk hamlesi bakın ne oldu..

02.08.2019 13:24 - Son Güncelleme: 02.08.2019 13:24
Kubilay Aka’nın ihanet görüntülerinin çıkmasının ardından Miray Daner’den ilk hamle!

2 yıldır birlikte olan Kubilay Aka ve Miray Daner, yollarını ayırdı. Ayrılık sonrası ilk hamle güzel oyuncu Miray Daner'den geldi.

Kubilay Aka’nın ihanet görüntülerinin çıkmasının ardından Miray Daner’den ilk hamle!

"Vatanım Sensin" dizisinin setinde yakınlaşan ve iki yıldır birlikte olan Miray Daner ile Kubilay Aka, sürpriz bir kararla yollarını ayırdı.

Kubilay Aka’nın ihanet görüntülerinin çıkmasının ardından Miray Daner’den ilk hamle!

Bu gelişmeyi sosyal medyada yaptığı duygusal paylaşımla duyuran Aka, aynı akşam bir mekana iddiaya göre oyuncu Hilal Altınbilek ile el ele girerken görüldü. Ancak Aka'nın yanındaki kadının Hilal Altınbilek olup olmadığı konusunda net bir bilgi henüz yok.

Kubilay Aka’nın ihanet görüntülerinin çıkmasının ardından Miray Daner’den ilk hamle!

BÜTÜN FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Sevgilisinin ihanetiyle sarsılan Miray Daner'den ilk hamle geldi. Güzel oyuncu, Kubilay Aka ile olan bütün fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı.

Kubilay Aka’nın ihanet görüntülerinin çıkmasının ardından Miray Daner’den ilk hamle!

Kubilay Aka, ayrılık kararını sosyal medyada şu sözlerle duyurmuştu: "Hoşçakal Miroşum, mavim, huzurum, her şeyim. Sen hep çok özel olacaksın, ben de hep yanında senin destekçin olacağım."

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