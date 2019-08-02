Kubilay Aka’nın ihanet görüntülerinin çıkmasının ardından Miray Daner’den ilk hamle!
Kubilay Aka ile Miray Daner çifti, 2 yıl önce birlikte rol aldıkları dizide aşk yaşamaya başlamış ve geçtiğimiz gün sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı. Kubilay Aka'nın Instagram hesabından paylaştığı Miray Daner'e veda mesajının ardından ortaya çıkan ihanet görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Konuyla ilgili konuşmayan Miray Daner'in ilk hamlesi bakın ne oldu..
02.08.2019 13:24
- Son Güncelleme: 02.08.2019 13:24
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