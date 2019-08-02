Diriliş Ertuğrul'a olan düşkünlüğüyle bilinen Mesut Özil ve Amine Gülşe'den tarihi karar! (Ünlülerin şaşırtan ilgi alanları...)
Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid gibi tarihi dizilere olan düşkünlüğüyle tanınan Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, eşi Amine Gülşe ile ibretlik bir karar verdi. 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile Londra'daki 35 milyon euro yani yaklaşık 215 milyon TL'lik malikanede yaşayan Özil, evde Osmanlı ve Türk rüzgarı estirmişti. Malikanesindeki birçok eşyayı Türkiye'den getirten ve duvarına Sultan III. Selim'in tablosunu astıran yıldız futbolcu, Osmanlı'ya olan merakını bir kez daha gözler önüne serdi. Ünlü çift, şimdilerde yakın dostları aracılığıyla Londra'da yaşayan Türk bir tarih uzmanı arayışında. İşte ünlü isimlerin şaşırtan ilgi alanları...
02.08.2019 14:18
- Son Güncelleme: 02.08.2019 14:47
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