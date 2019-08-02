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Diriliş Ertuğrul'a olan düşkünlüğüyle bilinen Mesut Özil ve Amine Gülşe'den tarihi karar! (Ünlülerin şaşırtan ilgi alanları...)

Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid gibi tarihi dizilere olan düşkünlüğüyle tanınan Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, eşi Amine Gülşe ile ibretlik bir karar verdi. 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile Londra'daki 35 milyon euro yani yaklaşık 215 milyon TL'lik malikanede yaşayan Özil, evde Osmanlı ve Türk rüzgarı estirmişti. Malikanesindeki birçok eşyayı Türkiye'den getirten ve duvarına Sultan III. Selim'in tablosunu astıran yıldız futbolcu, Osmanlı'ya olan merakını bir kez daha gözler önüne serdi. Ünlü çift, şimdilerde yakın dostları aracılığıyla Londra'da yaşayan Türk bir tarih uzmanı arayışında. İşte ünlü isimlerin şaşırtan ilgi alanları...

02.08.2019 14:18 - Son Güncelleme: 02.08.2019 14:47
Diriliş Ertuğrul'a olan düşkünlüğüyle bilinen Mesut Özil ve Amine Gülşe'den tarihi karar! (Ünlülerin şaşırtan ilgi alanları...)

Diriiliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamid dizilerini kaçırmayan ve Osmanlı'ya olan düşkünlüğü ile tanınan Arsenal'in yıldız oyuncusu Mesut Özil, eşi Amine Gülşe ile Osmanlı tarihinin derinlerine inmeye karar verdi.

Diriliş Ertuğrul'a olan düşkünlüğüyle bilinen Mesut Özil ve Amine Gülşe'den tarihi karar! (Ünlülerin şaşırtan ilgi alanları...)

İngiltere'de top koşturan Mesut Özil, tarihini bilmeyenlere ders veren bir karara imza attı. Özil ve eşi Amine Gülşe, Osmanlı hakkında özel ders alacak.

Diriliş Ertuğrul'a olan düşkünlüğüyle bilinen Mesut Özil ve Amine Gülşe'den tarihi karar! (Ünlülerin şaşırtan ilgi alanları...)

Almanya'da doğup büyüyen ve kariyerini son yıllarda İngiltere'de sürdüren Mesut Özil, memleket sevgisini attığı her adımla gösteriyor...

Diriliş Ertuğrul'a olan düşkünlüğüyle bilinen Mesut Özil ve Amine Gülşe'den tarihi karar! (Ünlülerin şaşırtan ilgi alanları...)

Haziran'da evlendiği 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile Londra'daki 35 milyon euro yani yaklaşık 215 milyon TL'lik malikanede yaşayan Özil, evde Osmanlı ve Türk rüzgarı estirmişti.

Diriliş Ertuğrul'a olan düşkünlüğüyle bilinen Mesut Özil ve Amine Gülşe'den tarihi karar! (Ünlülerin şaşırtan ilgi alanları...)

Malikanesindeki birçok eşyayı Türkiye'den getirten ve duvarına Sultan III. Selim'in tablosunu astıran yıldız futbolcu, Osmanlı'ya olan merakını bir kez daha gözler önüne serdi. 'Diriliş Ertuğrul' ve 'Payitaht: Abdülhamid' dizilerini merakla seyreden Mesut Özil'den tarihi bir karar geldi...

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