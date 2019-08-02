Diriliş Ertuğrul'a olan düşkünlüğüyle bilinen Mesut Özil ve Amine Gülşe'den tarihi karar! (Ünlülerin şaşırtan ilgi alanları...)

Malikanesindeki birçok eşyayı Türkiye'den getirten ve duvarına Sultan III. Selim'in tablosunu astıran yıldız futbolcu, Osmanlı'ya olan merakını bir kez daha gözler önüne serdi. 'Diriliş Ertuğrul' ve 'Payitaht: Abdülhamid' dizilerini merakla seyreden Mesut Özil'den tarihi bir karar geldi...