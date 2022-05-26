Hakan Ural'ın paylaşımına 'adam gibi adam' yorumları yağdı! Kızı Melisa ve oğlu Engincan'ın annesi Sibel Can ile 1999 yılında boşanmıştı...
Hakan Ural'ın paylaşımına 'adam gibi adam' yorumları yağdı! Kızı Melisa ve oğlu Engincan'ın annesi Sibel Can ile 1999 yılında boşanmıştı müzisyen ve oyuncu Selçuk Ura'ın oğlu Hakan Ural... Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşmları ile sık sık adından söz ettiren Hakan Ural Instagram'da takipçilerini gençlik yıllarına götürdü. Yazdığı notla dikkat çeken Ural'a kısa sürede yorum ve beğeni yağdı. Sibel Can daha 17 yaşındayken Hakan Ural'a delicesine aşık oldu ve evlendi. Şöhret basamaklarını hızla tırmandığı dönemde,1992 yılında ilk çocukları Engincan Ural'ı,1994 yılında ise ikinci çocukları Melisa'yı kucağına alan çift, 1999'da yolları ayırdı ve başta evlilikler yaptı.
'ADAM GİBİ ADAM'
Kızı Melisa ve oğlu Engincan'ın annesi Sibel Can ile 1999 yılında boşanmıştı... Ardından Ezgican Ural ile evlenen ve Gisella adında bir kız çocuğu daha olan Hakan Ural'ın Instagram paylaşımına 'adam gibi adam' yorumları yağdı.
Sibel Can, henüz 17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken, delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlendi. Melisa Ural ve Engincan Ural adında iki çocuk dünyaya getiren çift,1999 yılında yollarını ayırdı ve başka evlilikler yaptı.
Hakan Ural, Instagram'dan paylaştığı karelerle sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda Harika Avcı ve Hülya Avşar ile yıllar öncesinden bir fotoğraf paylaşan Hakan Ural'ın gençlik hali yeniden sosyal medya gündeminde.
Gençlik fotoğrafının altına, "Göründüğün gibi oli olduğun gibi görün! Sen kendini bil kafi. Çaba var inat yok! Sevenlere selam sevgi saygılar." notunu yazan Hakan Ural'ın gençlik haline ve sözleriene kısa sürede yorum yağdı.
İşte başta Hakan Ural, Hülya Avşar ve Harika Avcı olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...