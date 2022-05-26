Hakan Ural’ın paylaşımına ’adam gibi adam’ yorumları yağdı! Kızı Melisa ve oğlu Engincan’ın annesi Sibel Can ile 1999 yılında boşanmıştı...

'ADAM GİBİ ADAM'

Kızı Melisa ve oğlu Engincan'ın annesi Sibel Can ile 1999 yılında boşanmıştı... Ardından Ezgican Ural ile evlenen ve Gisella adında bir kız çocuğu daha olan Hakan Ural'ın Instagram paylaşımına 'adam gibi adam' yorumları yağdı.