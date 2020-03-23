Koronavirüs Game of Thrones'u da vurdu! Game of Thrones yazarı R. R Martin'den son kitap hakkında açıklama
2011'de başlayan ve geçtiğimiz yıl final yapan Gamef of Thrones'tan yeni bir haber var. Dünyaca ünlü dizinin yazarı R. R. Martin, serinin son kitabını koronavirüs nedeniyle evinde bitireceğini açıkladı. 2019'un 19 mayısındaki final bölümüyle eleştirilen yapımcıların ardından gözler R. R. Martin'in son kitabına çevrilmişti. Game of Thrones için yeniden işe koyulan R. R. Martin, koronavirüs nedeniyle son kitabı evinde tamamlayacak.
Game of Thrones'un kırdığı rekorların ardından yapımcı firma benzer bir senaryoyla yeni bir dizi hazırlıklarına başlamıştı. R. R. Martin de mesajında "Yanımda bir çalışanım var, ne kasabaya iniyor ne de birisiyle görüşüyorum. Her gün yazıyorum." İfadelerine yer vererek müjdeli haberi duyurmuş oldu.
R.R Martin kendini karantinaya almakta haklı. Ünlüler dünyasından pek çok isim corona virüse yakalandı.
İşte o isimler...