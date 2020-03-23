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Koronavirüs Game of Thrones'u da vurdu! Game of Thrones yazarı R. R Martin'den son kitap hakkında açıklama

2011'de başlayan ve geçtiğimiz yıl final yapan Gamef of Thrones'tan yeni bir haber var. Dünyaca ünlü dizinin yazarı R. R. Martin, serinin son kitabını koronavirüs nedeniyle evinde bitireceğini açıkladı. 2019'un 19 mayısındaki final bölümüyle eleştirilen yapımcıların ardından gözler R. R. Martin'in son kitabına çevrilmişti. Game of Thrones için yeniden işe koyulan R. R. Martin, koronavirüs nedeniyle son kitabı evinde tamamlayacak.

23.03.2020 10:47 - Son Güncelleme: 23.03.2020 10:58
Koronavirüs Game of Thrones'u da vurdu! Game of Thrones yazarı R. R Martin'den son kitap hakkında açıklama

ABD'de son sezonun tüm bölümleri ortamalama 43 milyon izlenerek rekor kıran Game of Thrones dizisinin ardından gözlerin aradığı R. R. Martin, hayranlarına bir açıklama ile müjdeli haberi verdi.

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Koronavirüs Game of Thrones'u da vurdu! Game of Thrones yazarı R. R Martin'den son kitap hakkında açıklama

Durumunun iyi olduğunu belirten R. R. Martin, "Çok yaşlı biri olmama rağmen daha önce hiç böyle bir dönemi tecrübe etmemiştim. Kendimi iyi hissediyorum ve uzak bir yerde kendimi karantinaya aldım" dedi.

Koronavirüs Game of Thrones'u da vurdu! Game of Thrones yazarı R. R Martin'den son kitap hakkında açıklama

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre, Martin, Game of Thrones'a uyarlanan "A Song of Ice and Fire" serisinin son kitabı olan The Winds Of Winter'ı (Kış Rüzgarları) 9 sene önce yazmaya başlamış ancak bir türlü bitirememişti.

Koronavirüs Game of Thrones'u da vurdu! Game of Thrones yazarı R. R Martin'den son kitap hakkında açıklama

Game of Thrones'un kırdığı rekorların ardından yapımcı firma benzer bir senaryoyla yeni bir dizi hazırlıklarına başlamıştı. R. R. Martin de mesajında "Yanımda bir çalışanım var, ne kasabaya iniyor ne de birisiyle görüşüyorum. Her gün yazıyorum." İfadelerine yer vererek müjdeli haberi duyurmuş oldu.

R.R Martin kendini karantinaya almakta haklı. Ünlüler dünyasından pek çok isim corona virüse yakalandı.

İşte o isimler...

Koronavirüs Game of Thrones'u da vurdu! Game of Thrones yazarı R. R Martin'den son kitap hakkında açıklama

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