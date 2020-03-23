Koronavirüs Game of Thrones'u da vurdu! Game of Thrones yazarı R. R Martin'den son kitap hakkında açıklama

Game of Thrones'un kırdığı rekorların ardından yapımcı firma benzer bir senaryoyla yeni bir dizi hazırlıklarına başlamıştı. R. R. Martin de mesajında "Yanımda bir çalışanım var, ne kasabaya iniyor ne de birisiyle görüşüyorum. Her gün yazıyorum." İfadelerine yer vererek müjdeli haberi duyurmuş oldu.

R.R Martin kendini karantinaya almakta haklı. Ünlüler dünyasından pek çok isim corona virüse yakalandı.

İşte o isimler...