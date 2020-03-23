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Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın ölüm mesajı ile şoke etmişti, şimdi aşk tazeledi! 'Böyle ben de evden çıkmam'

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın'a duyduğu aşkı bilmeyen yok! Öyle ki Cüneyt Arkın,Instagram hesabından eşine olan aşkını geçtiğimiz günlerde paylaşmış ve sözleriyle epeyce adından söz ettirmişti. Corona virüs nedeniyle Türkiye'de, 65 yaş ve üstü olanlar ve kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmaları yasaklandı. Yasağa uymayanlara 3 bin 150 TL para cezası uygulanırken, ünlü isimler de sevenlerine "Evde kalın" diye seslendi. 65 yaş ve üzeri sanatçılar da paylaşım yapmayı ihmal etmedi. İbrahim Tatlıses'ten Erol Evgin'e birçok ünlü isim arasında en dikkat çekeni ise Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın ve eşinin fotoğrafı oldu...

23.03.2020 11:01 - Son Güncelleme: 23.03.2020 11:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





