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Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın ölüm mesajı ile şoke etmişti, şimdi aşk tazeledi! 'Böyle ben de evden çıkmam'

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın'a duyduğu aşkı bilmeyen yok! Öyle ki Cüneyt Arkın,Instagram hesabından eşine olan aşkını geçtiğimiz günlerde paylaşmış ve sözleriyle epeyce adından söz ettirmişti. Corona virüs nedeniyle Türkiye'de, 65 yaş ve üstü olanlar ve kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmaları yasaklandı. Yasağa uymayanlara 3 bin 150 TL para cezası uygulanırken, ünlü isimler de sevenlerine "Evde kalın" diye seslendi. 65 yaş ve üzeri sanatçılar da paylaşım yapmayı ihmal etmedi. İbrahim Tatlıses'ten Erol Evgin'e birçok ünlü isim arasında en dikkat çekeni ise Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın ve eşinin fotoğrafı oldu...

23.03.2020 11:01 - Son Güncelleme: 23.03.2020 11:22
Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın 'Eşim Betül'den önce ölmek isterim' dedi ve aşk tazeledi! 'Böyle ben de evden çıkmam'

Corona virüs nedeniyle Türkiye'de, 65 yaş ve üstü olanlar ve kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmaları yasaklandı. Yasağa uymayanlara 3 bin 150 TL para cezası uygulanırken, ünlü isimler de sevenlerine "Evde kalın" diye seslendi.

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Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın 'Eşim Betül'den önce ölmek isterim' dedi ve aşk tazeledi! 'Böyle ben de evden çıkmam'

AYDEMİR AKBAŞ
"Hem 84 yaşındayım hem de bende KOAH var. Yani artık risk grubunun da ötesindeyim. Evde oturmaktan sıkılanlara tavsiyem; yavru kedi sahiplensinler. O zaman zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaklar. Milli beraberlik sadece savaşta olmaz. Şimdiki durum savaştan da önemli, çünkü düşman içeride."

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın 'Eşim Betül'den önce ölmek isterim' dedi ve aşk tazeledi! 'Böyle ben de evden çıkmam'

EROL EVGİN
"Evde kaldığımız bu günlerde yarım kalan resimlerimi tamamlıyorum. Sizler de hobilerinize sarılın; müzik dinleyin, film izleyin, kitap okuyun. Sanat herkese iyi gelir. Moralinizi yüksek tutun. Evde kalın, bu günler de geçecek."

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın 'Eşim Betül'den önce ölmek isterim' dedi ve aşk tazeledi! 'Böyle ben de evden çıkmam'

SELDA ALKOR
"Evde kalmak, hayatta kalmanın gereği. Biz de eşimle onu yapıyoruz. Yemek pişiriyorum, gardırop temizliği yapıyorum. Yün iplerimi çıkarıp hâlâ 'Asmalı Konak'taki gibi örgü örebiliyor muyum diye bakıyorum. Bu çok ciddi bir süreç. Elimizden geleni yapmak zorundayız."

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın 'Eşim Betül'den önce ölmek isterim' dedi ve aşk tazeledi! 'Böyle ben de evden çıkmam'

ERDAL ÖZYAĞCILAR
"Bu da geçer yahu."

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