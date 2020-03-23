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Gel Dese Aşk şarkısıyla dikkat çeken dizideki Bahar herkesi şoke etti! İlayda Çevik'in kız kardeşi ikizi gibi

Gel Dese Aşk dizisinde dizinin şarkısını söylediği anlarla dikkat çeken oyuncu İlayda Çevik, kız kardeşiyle şaşırttı. Yapımcılığını ve Genel Yönetmenliğini Osman Sınav'ın, yönetmenliğini Murat Onbul'un yaptığı, Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu ve İlayda Çevik'in başrollerinde yer aldığı "Gel Dese Aşk" her Pazar Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Bahar karakterine hayat veren oyuncu İlayda Çevik, Gel Dese Aşk 3. son bölümde oynadığı oyundan sonra sosyal medyada en çok aratılan isim oldu. Senaryosu, oyuncu kadrosu ve dizi müziği ile dikkat çeken Gel Dese Aşk'ın Bahar'ı İlayda Çevik'in ikizi gibi görünen bir kız kardeşi olduğunu görenler şoke oldu! İşte ünlülerin kardeşleri...

23.03.2020 10:32 - Son Güncelleme: 23.03.2020 10:32
Gel Dese Aşk şarkısıyla dikkat çeken dizideki Bahar herkesi şoke etti! İlayda Çevik'in kız kardeşi ikizi gibi

Gel Dese Aşk'ın Bahar'ı İlayda Çevik, dizideki rolü ve performansı ile dikkat çekiyor. Başarılı oyuncu kadrosu ile Pazar günlerinin vazgeçilmezi haline dönen Gel Dese Aşk 3. bölümüyle #GelDeseAşk etiketiyle ekrana geldi. Yasemin, Bahar'ı bornozla görünce aldatıldığını düşünür. Bahar'ın oyunu işe yaramıştır. Murat ne diyeceğini bilemez bir halde kekelerken Ece'den gelen telefon olayın seyrini değiştirir.

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Gel Dese Aşk şarkısıyla dikkat çeken dizideki Bahar herkesi şoke etti! İlayda Çevik'in kız kardeşi ikizi gibi

Ece ablasının telefonundan annesini aramış ve ablasını uyandıramadığını söylemiştir. Ağlamaklıdır ve ne yapacağını bilememektedir. Yasemin kızının anlattığı tablo karşısında önce ne yapacağını şaşırsa da, az evvel yaşananları bir kenara bırakarak soluğu kızlarının yanında almak için otelden aceleyle ayrılır. Tabii Murat da onun peşinden…

Gel Dese Aşk şarkısıyla dikkat çeken dizideki Bahar herkesi şoke etti! İlayda Çevik'in kız kardeşi ikizi gibi

Tekrar anne baba rollerine dönmek zorunda kalan Yasemin ve Murat bir müddet daha kendilerinden yaşananlardan bahsedemeyecektir.

Gel Dese Aşk şarkısıyla dikkat çeken dizideki Bahar herkesi şoke etti! İlayda Çevik'in kız kardeşi ikizi gibi

Gel Dese Aşk'ın dikkat çeken ismi İlayda Çevik'i mercek altına alan Gel Dese Aşk izleyicisi, Çevik'İn kardeşi ile benzerliğini görünce çok şaşırdı. İşte ünlülerin kardeşleri...

Gel Dese Aşk şarkısıyla dikkat çeken dizideki Bahar herkesi şoke etti! İlayda Çevik'in kız kardeşi ikizi gibi

AZRA AKIN VE KARDEŞİ

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