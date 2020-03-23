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Gel Dese Aşk şarkısıyla dikkat çeken dizideki Bahar herkesi şoke etti! İlayda Çevik'in kız kardeşi ikizi gibi

Gel Dese Aşk dizisinde dizinin şarkısını söylediği anlarla dikkat çeken oyuncu İlayda Çevik, kız kardeşiyle şaşırttı. Yapımcılığını ve Genel Yönetmenliğini Osman Sınav'ın, yönetmenliğini Murat Onbul'un yaptığı, Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu ve İlayda Çevik'in başrollerinde yer aldığı "Gel Dese Aşk" her Pazar Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Bahar karakterine hayat veren oyuncu İlayda Çevik, Gel Dese Aşk 3. son bölümde oynadığı oyundan sonra sosyal medyada en çok aratılan isim oldu. Senaryosu, oyuncu kadrosu ve dizi müziği ile dikkat çeken Gel Dese Aşk'ın Bahar'ı İlayda Çevik'in ikizi gibi görünen bir kız kardeşi olduğunu görenler şoke oldu! İşte ünlülerin kardeşleri...

23.03.2020 10:32 - Son Güncelleme: 23.03.2020 10:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





