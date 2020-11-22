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Korona partilerinin ardından skandal paylaşımda bulunan Öykü Çelik: Sözlerimin arkasındayım, abim ‘sil’ dediği için sildim
Korona partilerinin ardından skandal paylaşımda bulunan Öykü Çelik: Sözlerimin arkasındayım, abim ‘sil’ dediği için sildim
Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında gece hayatına birtakım kısıtlamalar getirildi. Ancak yasaklar, eğlence tutkunlarını durduramadı. İstanbul'da ünlü isimler, koronavirüs salgınına aldırış etmeden eğlence partilerine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde işadamı Caner Karaloğlu'nun düzenlediği Yeniköy'deki partide sosyal mesafe ve maske kuralları dikkate alınmadı. Sosyetenin ev partisine katılan ünlü isimler arasında yer alan oyuncu Öykü Çelik geçtiğimiz günlerde koronavirüs testi yaptırdı ve çıkan negatif sonucu sosyal medya hesabından alay eder gibi "Aynen partilerden bulaştı. Restoranlarda müzik dinledik, oralardandır" yazarak paylaştı. Haddini aşan ve ardından paylaşımını silen Öykü Çelik, skandal sözlerinin arkasında olduğunu ifade etti.
22.11.2020 11:29
- Son Güncelleme: 22.11.2020 11:29
İstanbul'da ünlü isimler, koronavirüs salgınına aldırış etmeden eğlence partilerine devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda aralarında oyuncu Öykü Çelik'in de bulunduğu Yeniköy'deki korona partisinin ardından ünlü isim korktu ve test yaptırdı.
Tüm uyarıları yok sayıp yasak olmasına rağmen üst üste iki partiye katılan oyuncu Öykü Çelik Covid- 19 test sonucu negatif çıkınca yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Skandal bir paylaşıma imza atan ve ardından silen Öykü Çelik, kurallara uymadığı için utanma duygusu yaşamak yerine haddini aştı.
"Ekmek parası için dışarıya çıkmak zorunda olanlarla kendini nasıl kıyaslarsın!" eleştirileri üzerine yazdıklarını silen Öykü Çelik'in tepki çeken paylaşımı…
"SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM"
Sözlerinin arkasında olduğunu söyleyen Öykü Çelik: "Abim 'sil' dediği için sildim. Partiye gitmeyi savunmadım, adaletten bahsettim. Sözlerimin arkasındayım." dedi.