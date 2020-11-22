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Korona partilerinin ardından skandal paylaşımda bulunan Öykü Çelik: Sözlerimin arkasındayım, abim ‘sil’ dediği için sildim

Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında gece hayatına birtakım kısıtlamalar getirildi. Ancak yasaklar, eğlence tutkunlarını durduramadı. İstanbul'da ünlü isimler, koronavirüs salgınına aldırış etmeden eğlence partilerine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde işadamı Caner Karaloğlu'nun düzenlediği Yeniköy'deki partide sosyal mesafe ve maske kuralları dikkate alınmadı. Sosyetenin ev partisine katılan ünlü isimler arasında yer alan oyuncu Öykü Çelik geçtiğimiz günlerde koronavirüs testi yaptırdı ve çıkan negatif sonucu sosyal medya hesabından alay eder gibi "Aynen partilerden bulaştı. Restoranlarda müzik dinledik, oralardandır" yazarak paylaştı. Haddini aşan ve ardından paylaşımını silen Öykü Çelik, skandal sözlerinin arkasında olduğunu ifade etti.

22.11.2020 11:29 - Son Güncelleme: 22.11.2020 11:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





