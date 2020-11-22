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Öykü Karayel'in ikiz kardeşi Ezgi Karayel'in zor anları! 'Ben Öykü değilim!'

Son dönemin dikkat çeken oyuncularından olan Öykü Karayel, Can Bonomo ile 2018 yılında dünyaevine girdi. Şu sıralar bebek heyecanı yaşayan Öykü Karayel'in hamileliği magazin gündeminden düşmezken, başarılı oyuncu bu kez de tek yumurta ikizi Ezgi ile gündeme geldi. Cihangir'de bir arkadaşı ile görüntülenen Ezgi, oyuncu ikizi Öykü Karayel ile karıştırılıp fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirerek, "Ben Öykü değilim, kız kardeşiyim" şeklinde açıklamada bulundu.

22.11.2020 09:23 - Son Güncelleme: 22.11.2020 09:40
Öykü Karayel'in kardeşi Ezgi Karayel'in zor anları! 'Ben Öykü değilim!'

Hamileliği, oyunculuğu derken şimdi de tek yumurta ikizi ile gündeme gelen Öykü Karayel'in kardeşiyle olan benzerliği yine gündem oldu. Önceki gün Cihangir'de bir kadın arkadaşıyla yemek yiyip kahve içen Ezgi Karayel'i görenler, fotoğraf çektirmek istedi.

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Öykü Karayel'in kardeşi Ezgi Karayel'in zor anları! 'Ben Öykü değilim!'

Fotoğraf isteklerini geri çeviren Ezgi Karayel, "Ben Öykü değilim, kız kardeşiyim" diyerek, açıklama yaptı.

Öykü Karayel'in kardeşi Ezgi Karayel'in zor anları! 'Ben Öykü değilim!'

Karayel, kendisini bekleyen habercilere de, "Boşuna beklemeyin, Öykü değilim ben" dedi.

Öykü Karayel'in kardeşi Ezgi Karayel'in zor anları! 'Ben Öykü değilim!'

"BENİ NEDEN ÇEKİYORSUNUZ?"
Daha önce de gazetecilerin kendisini görüntülemesine sinirlenen Ezgi Karayel, "Ben Öykü değilim, beni neden çekiyorsunuz?" diyerek tepki göstermişti.

Öykü Karayel'in kardeşi Ezgi Karayel'in zor anları! 'Ben Öykü değilim!'

Başta Öykü Karayel olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

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