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Öykü Karayel'in ikiz kardeşi Ezgi Karayel'in zor anları! 'Ben Öykü değilim!'

Son dönemin dikkat çeken oyuncularından olan Öykü Karayel, Can Bonomo ile 2018 yılında dünyaevine girdi. Şu sıralar bebek heyecanı yaşayan Öykü Karayel'in hamileliği magazin gündeminden düşmezken, başarılı oyuncu bu kez de tek yumurta ikizi Ezgi ile gündeme geldi. Cihangir'de bir arkadaşı ile görüntülenen Ezgi, oyuncu ikizi Öykü Karayel ile karıştırılıp fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirerek, "Ben Öykü değilim, kız kardeşiyim" şeklinde açıklamada bulundu.

22.11.2020 09:23 - Son Güncelleme: 22.11.2020 09:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





