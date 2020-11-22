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Pınar Eliçe oğlu Deniz'in fotoğrafını ilk kez paylaştı! 90'lara damga vuran Pınar Eliçe: 'Bir maşallah alayım'

Bir dönem sahnelerin güzel assolisti olan Pınar Eliçe, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden. 1990'lara damga vuran 48 yaşındaki Pınar Eliçe oğlu Deniz'in fotoğrafını ilk kez paylaştı. Cesur pozları ve güzel sesi ile bir dönem magazin gündeminde sıkça adından söz ettiren ünlü şarkıcının Derin Deniz adında bir oğlu, Helin adında da bir kızı var. Oğlu Deniz'in fotoğrafını ilk kez sevenleriyle paylaşan Pınar Eliçe, "Bir maşallah alayım oğlum Deniz. Bu devirde Instagram'ı olmayan nadir gençlerdendir kendileri" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

22.11.2020 11:48 - Son Güncelleme: 22.11.2020 12:14
Pınar Eliçe oğlu Deniz'in fotoğrafını ilk kez paylaştı! 90'lara damga vuran Pınar Eliçe: 'Bir maşallah alayım'

Pınar Eliçe oğlu Deniz'in fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Pınar Eliçe ve ünlülerin çocukları...

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Pınar Eliçe oğlu Deniz'in fotoğrafını ilk kez paylaştı! 90'lara damga vuran Pınar Eliçe: 'Bir maşallah alayım'

ESRA DERMANCIOĞLU

Pınar Eliçe oğlu Deniz'in fotoğrafını ilk kez paylaştı! 90'lara damga vuran Pınar Eliçe: 'Bir maşallah alayım'

ESRA DERMANCIOĞLU'NUN KIZI REFİA

Pınar Eliçe oğlu Deniz'in fotoğrafını ilk kez paylaştı! 90'lara damga vuran Pınar Eliçe: 'Bir maşallah alayım'
Pınar Eliçe oğlu Deniz'in fotoğrafını ilk kez paylaştı! 90'lara damga vuran Pınar Eliçe: 'Bir maşallah alayım'
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