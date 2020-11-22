Pınar Eliçe oğlu Deniz'in fotoğrafını ilk kez paylaştı! 90'lara damga vuran Pınar Eliçe: 'Bir maşallah alayım'

Bir dönem sahnelerin güzel assolisti olan Pınar Eliçe, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden. 1990'lara damga vuran 48 yaşındaki Pınar Eliçe oğlu Deniz'in fotoğrafını ilk kez paylaştı. Cesur pozları ve güzel sesi ile bir dönem magazin gündeminde sıkça adından söz ettiren ünlü şarkıcının Derin Deniz adında bir oğlu, Helin adında da bir kızı var. Oğlu Deniz'in fotoğrafını ilk kez sevenleriyle paylaşan Pınar Eliçe, "Bir maşallah alayım oğlum Deniz. Bu devirde Instagram'ı olmayan nadir gençlerdendir kendileri" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.