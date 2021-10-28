Korkulan oldu! Kemerlerinizi bağlayın! Tuğba Ekinci, Ebru Polat ve Bahar Candan birlikte magazin programı sunacak

UZAYLILARLA İLETİŞİME GEÇTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ!

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda kendisine uzaylılardan mesaj geldiğini iddia eden Candan daha 'Sana uzaylılardan mesaj geldiği doğru mu?' sorusuna şu cevabı verdi;

''Hayır, aradılar. Spiritüel anlamda kendini geliştirirsen o numara seni buluyor. Ayrıca onlar çok farklı kategorideler: Orionlar, griler… Bunlara uzaylı demek başlı başına cahillik. Onlara uzaylı denmesi hoşlarına gitmiyor. Griler benimle iletişime geçmeye çalıştılar. Bildiğimiz o yuvarlak kafalılar. Düşündüğünüzden çok farklı değiller, bize benziyorlar. Ayakları biraz daha büyük.''