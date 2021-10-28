Korkulan oldu! Kemerlerinizi bağlayın! Tuğba Ekinci, Ebru Polat ve Bahar Candan birlikte magazin programı sunacak
Şarkıcı Ebru Polat, Tuba Ekinci ve İşte Benim Stilim programı ile ünlenen Bahar Candan yayın hayatına başlayacak yepyeni bir programla biraraya gelecek. 3 ünlü ismi yanyana getirecek programın adı da belli oldu. "Al Sana Haber" programının 1 Kasım'da başlayacağı konuşuluyor. Magazin gündeminin nabzını tutmaya hazırlanan programın sunucuları dikkat çekti. Ebru Polat, Tuba Ekinci ve Bahar Candan'ın yanı sıra Nihat Doğan da programda yer alacak.
Tuba Ekinci, Ebru Polat ve Bahar Candan birlikte magazin programı sunacak. Tarzı ve açıklamaları ile baş döndüren Bahar Candan Tuba Ekinci, Ebru Polat ile yanyana gelecek. 1 Kasım'dan itibaren izleyicilerin karşısına çıkması beklenen magazin programının sunucuları şimdiden çok konuşuldu. Özellikle türkücü Nihat Doğan'ın da programda yer alması dikkat çekti.
Türkiye'nin belki de en garip kadınların biri olan Bahar Candan hareketleri, giyinişi ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan bir ünlü.
UZAYLILARLA İLETİŞİME GEÇTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ!
Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda kendisine uzaylılardan mesaj geldiğini iddia eden Candan daha 'Sana uzaylılardan mesaj geldiği doğru mu?' sorusuna şu cevabı verdi;
''Hayır, aradılar. Spiritüel anlamda kendini geliştirirsen o numara seni buluyor. Ayrıca onlar çok farklı kategorideler: Orionlar, griler… Bunlara uzaylı demek başlı başına cahillik. Onlara uzaylı denmesi hoşlarına gitmiyor. Griler benimle iletişime geçmeye çalıştılar. Bildiğimiz o yuvarlak kafalılar. Düşündüğünüzden çok farklı değiller, bize benziyorlar. Ayakları biraz daha büyük.''