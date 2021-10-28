Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu belli oldu! Ünlü şovmen sosyal medya hesabından açıkladı! Mehmet Ali Erbil...
Kanal D'nin ilgi ile takip edilen yemek yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu belli oldu. Önümüzdeki hafta fenomen yarışmayı ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil sunacak. Elbil sosyal medya hesabından çekimlerin kamera arkasından bir görüntü paylaştı. Hafta içi her gün ekranlara gelen Gelinim Mutfakta programını daha önceki haftalarda da Demet Akalın, Songül Karlı ve Safiye Soyman gibi bir çok ünlü isim sunmuştu.
Gelinim Mutfakta'nın önümüzdeki haftaki yeni sunucusu belli oldu. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil sosyal medya hesabından paylaşım yaparak duyurdu. Fatih Ürek, Onur Büyüktopçu, Seda Sayan, Demet Akalın, Songül Karlı ve son olarak da Safiye Soyman'ın sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta adlı yarışma programı Pazartesi gününden itibaren Mehmet Ali Erbil ile devam edecek.
Ünlü şovmen İnstagram hesabından Gelinim Mutfakta'nın çekimlerinden görüntü paylaşarak altına ise ''4 yıl aradan sonra ilk program ; Gelinim Mutfakta , bu pazartesi saat 13.00 de Kanal D de ; kaçırmayın üzülürsünüz'' notunu düştü.
MEHMET ALİ ERBİL KİMDİR?
Mehmet Ali Erbil, 8 Şubat 1957'de İstanbul'da doğdu. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunudur. 30'dan fazla filmde, 10'dan fazla dizide ve tiyatro oyununda oynamış, 5'ten fazla televizyon programının sunuculuğunu yapmıştır.
Tiyatro ve sinema sanatçısı Saadettin Erbil'in oğlu olarak 8 Şubat 1957'de İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul, Ankara ve Balıkesir'de yaptı.
1970 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü'ne yatılı olarak girdi ve bu dönemde hocası Cüneyt Gökçer'di. Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak baş rolde En İyi Tiyatrocu Ödülü'nü kazandı.